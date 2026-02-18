  • Megjelenítés
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot

Oroszország is kommentálta a genfi béketárgyalások fejleményeit: Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője a TASZSZ-nak nyilatkozott a történtekről.

Kemény volt, de üzleties”

– ennyit mondott Megyinszkij az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokról, melyek bő egy órája értek véget Svájcban.

Hozzátette: az egyeztetések várhatóan hamarosan folytatódnak majd – ennek idejét és helyszínét nem nevezte meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennél többet mondott: szerinte bizonyos témákban, például katonai kérdésekben sikerült előrelépést elérni. Erről itt írtunk részletesen:

