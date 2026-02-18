  • Megjelenítés
Videó: lecsapott az ukrán elitegység – Ritka orosz szuperdrón tűnt fel az égen, de villámgyorsan leszedték
Globál

Videó: lecsapott az ukrán elitegység – Ritka orosz szuperdrón tűnt fel az égen, de villámgyorsan leszedték

Portfolio
Az ukrán Nemzeti Rendőrség Ljut egyesített rohamdandárjának Dnyipro-1 ezredéhez tartozó drónkezelők megsemmisítettek egy ritkaságszámba menő orosz felderítő drónt, méghozzá egy Vescsij Oleg herceg elnevezésű típust - írja az RBC-Ukraine.

A rendőrségi elitegység közleménye szerint az orosz haderő a Dnyipro-1 ezred műveleti területén kezdett bevetni egy új pilóta nélküli eszközt, azonban a rohamdandár "bizonyította: Ukrajna légtere nem a megszállóké. A célpontot gyorsan felderítették, azonosították és megsemmisítették." Mint kiemelték,

ez a típusú merevszárnyú drón viszonylag ritkának számít,

az oroszok elsősorban mélységi felderítésre használják.

A Vescsij Oleg herceg nevű felderítő drón maximális sebessége 130 km/óra, legnagyobb repülési magassága 100 méter, hatótávolsága pedig 45 kilométer. Az oroszok állítása szerint fő előnye a túlélőképessége, mivel az ukrán katonák könnyedén sajátjuknak vélhetik, és megkímélhetik. A felderítés mellett tüzérségi tűzhelyesbítésre, valamint a csapásmérő drónok hatékonyságának ellenőrzésére is alkalmas.

Nem ez volt az első alkalom, hogy az ukránok ilyen típusú UAV-t iktattak ki:

januárban a 225. önálló rohamezred "Pentagon" elnevezésű drónzászlóalja is megsemmisített egy Vescsij Oleget, az esetről pedig – úgy, ahogy most, akkor is – közzétettek egy videót.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility