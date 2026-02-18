Videó: lecsapott az ukrán elitegység – Ritka orosz szuperdrón tűnt fel az égen, de villámgyorsan leszedték

A rendőrségi elitegység közleménye szerint az orosz haderő a Dnyipro-1 ezred műveleti területén kezdett bevetni egy új pilóta nélküli eszközt, azonban a rohamdandár "bizonyította: Ukrajna légtere nem a megszállóké. A célpontot gyorsan felderítették, azonosították és megsemmisítették." Mint kiemelték,

ez a típusú merevszárnyú drón viszonylag ritkának számít,

az oroszok elsősorban mélységi felderítésre használják.

A Vescsij Oleg herceg nevű felderítő drón maximális sebessége 130 km/óra, legnagyobb repülési magassága 100 méter, hatótávolsága pedig 45 kilométer. Az oroszok állítása szerint fő előnye a túlélőképessége, mivel az ukrán katonák könnyedén sajátjuknak vélhetik, és megkímélhetik. A felderítés mellett tüzérségi tűzhelyesbítésre, valamint a csapásmérő drónok hatékonyságának ellenőrzésére is alkalmas.

Nem ez volt az első alkalom, hogy az ukránok ilyen típusú UAV-t iktattak ki:

januárban a 225. önálló rohamezred "Pentagon" elnevezésű drónzászlóalja is megsemmisített egy Vescsij Oleget, az esetről pedig – úgy, ahogy most, akkor is – közzétettek egy videót.

