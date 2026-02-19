  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: sikerült békét teremteni a világ legveszélyesebb régiójában – Egyszerre több ország katonái indulnak meg

Portfolio
A gázai háború véget ért, a következő szakasz az, hogy megkezdi működését a régióban egy nemzetközi rendfenntartó erő – jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Béketanács (Board of Peace) mai ülésén.

Trump a testület első ülését hosszú beszéddel nyitotta meg: a beszéd nagy része arról szólt eddig, hogy saját eredményeit ismertette; felsorolta a háborúkat, konfliktusokat, melyeket úgy látja, személyesen oldott meg. Azt mondta, nyolc háborút zárt le, példának hozta a Koszovó és Szerbia közti konfliktust, az India-Pakisztán háborút és a Kambodzsa-Thaiföld határvillongást.

Trump bejelentette: az egyik háború, amit megoldott, az Izrael és Hamász közti háború – úgy látja,

a gázai háború véget ért, most már béke van a Közel-Keleten.

Az amerikai elnök bejelentette: hamarosan megkezdi a működést Gázában egy nemzetközi rendfenntartó testület, a Nemzetközi Stabilizáló Erő (ISF), melybe a Béketanács néhány országa küld katonákat / rendőröket.

A rendfenntartó egységben többek közt Indonézia, Kazahsztán, Marokkó, Albánia és Koszovó is részt vesz majd.

Arra is kitért, hogy reméli, Irán kérdése is hamarosan megoldódik - azt mondta, 10 napon belül döntést hoz arról, Amerika megtámadja-e a perzsa országot.

Trump azt is bejelentette:

10 milliárd dollárt fektet be Amerika a Béketanácsba.

Emellett 7 milliárd dollárt fektet a szervezetbe Kazahsztán, Azerbajdzsán, Marokkó, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Szaúd-Arábia, Üzbegisztán és Kuvait.

A Béketanács feladatairól elmondta: az ENSZ tevékenységét fogják segíteni, „majdhogynem ellenőrizni.” Arra is kitért, hogy a Béketanács különleges küldötte Jared Kushner lesz, Trump veje.

Arra is kitért, hogy a FIFA-tól is segítséget kapnak, a futballszövetség 75 millió dollárt fektet majd be Gáza helyreállításába.

Az eseményen szó volt még arról is, milyen formában folyik majd tovább Gáza vezetése. A területet egy Nemzeti Testület Gáza Adminisztrációjáért (NCAG) nevű testület veszi át, a Béketanács ellenőrzése alatt. A szervezet feladata a terület helyreállítása, újjáépítése, a fegyveres testületek leszerelése, a béke fenntartása. Az NCAG egy palesztinokból álló rendőri szervezetet is létre fog hozni.

A Béketanács fő célja, hogy teljesen újjáépítsék Gázát: a térség autópályát kap majd, tengerparti üdülőövezetet építenek majd, és fontos kereskedelmi központ lesz majd a térség.

Ennek feltétele a radikális iszlamista szervezetek teljes leszerelése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mark Schiefelbein

