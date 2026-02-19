Berlin fordulóponthoz érkezett: az amerikai szuperfegyverből rendelhetnek

Az egyik forrás szerint a tárgyalások eredményeként a beszerzés volumene meghaladhatja a 35 darabot, bár mindkét informátor hangsúlyozta, hogy a végleges döntés egyelőre bizonytalan. A német kormány szóvivője cáfolta a konkrét beszerzési tervekről szóló híreket: "Nincsenek tervek és nincs döntés" – nyilatkozta.

Ezt a védelmi minisztérium szóvivője is megerősítette, kijelentve, hogy jelenleg "sem konkrét tervek, sem politikai döntések" nem születtek az ügyben.

Németország még 2022-ben rendelt meg 35 darab Lockheed Martin gyártmányú F-35-öst, amelyek leszállítása az idei évben kezdődik meg. A gépek darabonkénti ára meghaladja a 80 millió dollárt. Az F-35-ösök a kiöregedő Tornado vadászbombázókat váltják majd le, átvéve a nukleáris elrettentésben játszott szerepüket, azaz szükség esetén ezek a gépek hordozzák majd az országban tárolt amerikai atombombákat.

A potenciális bővítés hátterében a német-francia közös Future Combat Air System (FCAS) program megrekedése áll. A 2017-ben indított, mintegy 100 milliárd eurós projektet – amelynek célja a francia Rafale és az Eurofighter gépeket 2040-től leváltó típus kifejlesztése volt – ipari rivalizálás bénítja. Bennfentesek szerint Berlin és Párizs várhatóan felhagy a közös vadászgép fejlesztésével, az együttműködés ugyanakkor folytatódhat a drónok, valamint az úgynevezett "harci felhő" (combat cloud) terén; utóbbi a pilótával vezetett és a pilóta nélküli platformokat összekötő digitális hálózatot jelenti.

Friedrich Merz kancellár egy podcast-beszélgetésben nyíltan megkérdőjelezte a pilótával vezérelt, hatodik generációs vadászgépek fejlesztésének létjogosultságát. "Szükségünk lesz-e még húsz év múlva pilótás vadászgépre? Szükségünk van-e rá, figyelembe véve, hogy hatalmas költséggel kellene kifejlesztenünk?" – tette fel a kérdést a politikus. Boris Pistorius védelmi miniszter a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy az FCAS sorsa napokon belül eldől.

Az F-35-ös flotta bővítése jelentős stratégiai fordulatot jelezne.

Németország ezzel a lépéssel az Egyesült Államokkal való szorosabb katonai integrációt választaná az európai védelmi önállóság helyett,

ami Franciaország számára különösen érzékeny pont.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images