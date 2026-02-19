Botrány a királyi családban: letartóztatták az egykori yorki herceget

A Thames Valley-i rendőrség megerősítette, hogy

hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomozást indítottak, amelynek keretében őrizetbe vettek egy hatvanas éveiben járó férfit. András herceg csütörtökön töltötte be 66. életévét.

A yorki herceg korábban már a figyelem középpontjába került az Epstein-üggyel összefüggésben. A szexuális bűncselekmények miatt elítélt, 2019-ben elhunyt amerikai milliárdos bizonyítottan szoros kapcsolatot ápolt a brit királyi család tagjával. A herceg az évek során többször tagadta, hogy tudomása lett volna Epstein illegális tevékenységéről, ugyanakkor 2022-ben peren kívüli egyezséget kötött az őt szexuális visszaéléssel vádoló Virginia Giuffréval.

Az őrizetbe vétel azért is különösen jelentős, mert a hivatali visszaélés (misconduct in public office) olyan bűncselekménynek minősül, amelyet közhivatalt betöltő személy követ el.

Ezért a tettért az angol jogrendben akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.

A nyomozás további részleteit a rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

