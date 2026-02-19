Csalhatatlan jel utal arra, hogy háborúra készül Washington: levegőben a Wild Weasel-ek

A 2026. február 19-én rögzített adatok szerint akár 36 F-16 Fighting Falcon is úton lehet a térség felé. Ezek közül mintegy 24 gépet az úgynevezett "Wild Weasel" feladatprofilra konfiguráltak.

Az F-16CJ típusjelzésű változatok kifejezetten az ellenséges légvédelmi rendszerek elnyomására és megsemmisítésére (SEAD/DEAD) szolgálnak.

Ez a képesség a modern katonai műveletek egyik kulcseleme, különösen a fejlett légvédelmi hálózatokkal szemben.

A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó közösségi médiafiókok jelentései szerint a gépek egy része a dél-karolinai McEntire támaszponton állomásozó 169. vadászezred kötelékébe tartozik. A kötelék másik fele a németországi Spangdahlem légibázison települt 480. vadászszázadtól érkezik, de észleltek gépindulásokat az olaszországi Aviano légibázisról is.

Bár az F-16-osok pontos célállomását nem hozták nyilvánosságra, az átcsoportosítás mérete, összetétele és a logisztikai háttér egyértelműen az amerikai légierő közel-keleti jelenlétének célzott megerősítésére utal. A lépés különösen a fejlett légvédelmi hálózatok semlegesítésére szolgáló képességeket helyezi előtérbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images