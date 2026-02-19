Elárulta Zelenszkij: erről beszélne Putyinnal, ha leülnének szemtől szemben – Van egy téma, amit kerülne

Van egy biztonsági kérdés. Egy nagy háború zajlik ellenünk. A mi életünkről van szó. Az egyetlen dolog, amiről beszélni szeretnék vele, az az, hogy véleményem szerint meg kell ezt oldanunk. Úgy értem, gyorsan véget kell vetnünk ennek a háborúnak. Ezért kizárólag ilyen kérdésekről akarok beszélni
- fogalmazott Zelenszkij.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy ő nem tart igényt "erre az egész történelmi beszédre, hogy véget vessenek a háborúnak és áttérjenek a diplomáciára", mivel szerinte ez csupán időhúzó taktika.
Zelenszkij megjegyezte, hogy nem olvasott kevesebb történelemkönyvet, mint az orosz elnök, sőt, úgy véli, ő jobban ismeri Oroszországot, mint Putyin Ukrajnát. Kiemelte: számos orosz városban járt már – kisebb és nagyobb településeken, északon és délen egyaránt –, míg Putyin Ukrajnában legfeljebb a nagyvárosokat kereste fel.
Ismerem a gondolkodásmódjukat. Ezért nem akarom az időt ilyen dologra pazarolni
- mondta Zelenszkij.
Korábban az Axiosnak az ukrán elnök kijelentette: a területi viták rendezésében az jelentené a legjobb esélyt az áttörésre, ha Vlagyimir Putyin személyesen tárgyalna vele.
Címlapkép forrása: MTI
Kitenné a Várból a turistabuszokat az önkormányzat, de van egy terve
A kerület saját elektromos buszai válthatják majd ki őket.
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető.
Fordulópont - Valami tényleg nagy dolog történik most velünk
Aki most nem figyel, egyszerűen nem fogja érteni, mi történt.
Gazdagok, reszkessetek! Robin Hood lett az állam, és lecsap rátok!
Az adórendszerek progresszívebbek, mint gondolnánk.
Váratlan fordulat a repülőgépgyártók versenyében: eljött újra a Boeing ideje?
Friss számokat közölt az Airbus.
Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot
Hamarabb emelhet kamatot a BoJ.
Fizetési meghagyások Magyarországon: javult a helyzet, itt vannak a friss tudnivalók
A 404 ezer fizetési meghagyás 84 százaléka 3 millió forint alatti tartozás miatt indult tavaly.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?