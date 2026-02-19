  • Megjelenítés
Elárulta Zelenszkij: erről beszélne Putyinnal, ha leülnének szemtől szemben – Van egy téma, amit kerülne
Elárulta Zelenszkij: erről beszélne Putyinnal, ha leülnének szemtől szemben – Van egy téma, amit kerülne

Volodimir Zelenszkij a Piers Morgan brit újságírónak adott interjújában kijelentette, hogy ha találkozna Vlagyimir Putyinnal, akkor kizárólag a háború gyors lezárásáról lenne hajlandó tárgyalni. Az ukrán elnök elmondása szerint ő nem akar "történelmi" kérdésekbe bonyolódni - idézi őt az Ukrinform.

Van egy biztonsági kérdés. Egy nagy háború zajlik ellenünk. A mi életünkről van szó. Az egyetlen dolog, amiről beszélni szeretnék vele, az az, hogy véleményem szerint meg kell ezt oldanunk. Úgy értem, gyorsan véget kell vetnünk ennek a háborúnak. Ezért kizárólag ilyen kérdésekről akarok beszélni

- fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy ő nem tart igényt "erre az egész történelmi beszédre, hogy véget vessenek a háborúnak és áttérjenek a diplomáciára", mivel szerinte ez csupán időhúzó taktika.

Zelenszkij megjegyezte, hogy nem olvasott kevesebb történelemkönyvet, mint az orosz elnök, sőt, úgy véli, ő jobban ismeri Oroszországot, mint Putyin Ukrajnát. Kiemelte: számos orosz városban járt már – kisebb és nagyobb településeken, északon és délen egyaránt –, míg Putyin Ukrajnában legfeljebb a nagyvárosokat kereste fel.

Ismerem a gondolkodásmódjukat. Ezért nem akarom az időt ilyen dologra pazarolni

- mondta Zelenszkij.

Korábban az Axiosnak az ukrán elnök kijelentette: a területi viták rendezésében az jelentené a legjobb esélyt az áttörésre, ha Vlagyimir Putyin személyesen tárgyalna vele.

Címlapkép forrása: MTI

