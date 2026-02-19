Elmondta Orbán Viktor, miért fontos Magyarország részvétele Donald Trump Béketanácsában

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Donald Trump által alapított Béketanács (Board of Peace) mai ülésén arról beszélt: ami a Közel-Keleten és Gázában történik, hatással van Európa stabilitására is, ezért fontos Magyarország részvétele a testületben.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azzal kezdte beszédét, hogy köszönetet mondott Donald Trump elnöknek.

Elmondta: Magyarország az egyetlen EU-tagállam, amely alapító tagja a Béketanácsnak, de az egész EU érdeklődve figyeli a szervezet működését.

A miniszterelnök úgy látja, az ukrajnai háború nem tört volna ki, ha Trump lett volna az elnök.

A magyar vezető bízik abban, hogy Trump személye békét hozhat Gáza mellett Ukrajnában is.

A Közel-Kelet stabilitása Európára is jelentős hatással van, ezért a mi érdekünk is a részvétel a Béketanácsban

- mondta.

A nemzetközi szervezetek nem tudtak hatékonyan békét hozni a világban, ezért kellenek új kezdeményezések, Donald Trump Béketanácsa megfelelő lépés a jó irányba - tisztázta a vezető.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán