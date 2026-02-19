Hírszerzési vezetők árulták el, mi járhat Putyin fejében: színjáték az egész tárgyalósdi? – Erre mehet ki a játék

Egyikük a békefolyamatot, mely legutóbbi fordulója tegnap zárult le Genfben, egyenesen

"tárgyalási színjátéknak" nevezte.

Egy másik európai hírszerzési vezető véleménye szerint Vlagyimir Putyin stratégiai céljai változatlanok: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eltávolítása a hatalomból és Ukrajna semleges ütközőállammá alakítása.

A fő probléma az, hogy Oroszország nem akar gyorsan békét kötni, erre ráadásul szüksége sincs, mivel a gazdasága "nincs az összeomlás szélén"

- vélekedett az egyik titkosszolgálati főnök. Bár a hírszerzési vezetők nem részletezték, hogyan szerezték információikat, mindannyian elmondták, hogy Oroszországot kiemelt célpontnak tekintik titkosszolgálati szempontból.

Négyen úgy nyilatkoztak, hogy a Kreml a Washingtonnal folytatott párbeszédet valójában arra használja, hogy szankciós könnyítést és gazdasági alkukat csikarjon ki.

Noha Moszkva ezt kitartóan követeli, egy hírszerzési vezető szerint

még Donyeck átadása sem hozna békét,

hiszen a Kreml valódi célja a nyugatbarát kormány megbuktatása. Egy másik forrás úgy fogalmazott: egy ilyen engedmény nem a béke, hanem a tényleges alkudozás nyitánya lenne, és Moszkva folyamatosan újabb követelésekkel állna elő.

Az egyik titkosszolgálati vezető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Nyugaton, így az európai oldalon is "nagyon korlátozott" szakértelem övezi az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat.

Két tisztviselő szerint Oroszország két külön sávra igyekszik bontani a békefolyamatot:

az egyik a háború lezárásáról,

míg a másik – a szankciók feloldását is magában foglaló – kétoldalú amerikai-orosz üzleti megállapodásokról szólna.

Zelenszkij korábban közölte: információik szerint az amerikai és az orosz fél akár 12 ezer milliárd dollár értékű együttműködési csomagról is tárgyalhat.

Egy európai forrás úgy gondolja, a busás ajánlat célja kettős: egyszerre szólítja meg Donald Trumpot, valamint azokat az orosz oligarchákat, akik megszenvedték a szankciókat, ám Putyinnak továbbra is szüksége van a lojalitásukra a gazdasági problémák közepette. A titkosszolgálati főnök szerint azonban az orosz társadalom "ellenálló", és könnyen elviseli a kihívásokat.

