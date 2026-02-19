Kiadta Donald Trump a végső ultimátumot: szigorú határidőt szabott az ellenséges országnak – Ha nincs megállapodás, Amerika támadni fog

Trump elnök ma a Béketanács (Board of Peace) első ülésén beszélt arról: 10 napot ad Iránnak, hogy megállapodjon Washingtonnal a vitás kérdéseket illetően, másképpen
katonai csapást indít Amerika.
Az Béketanácsról úton, az Air Force One fedélzetén egy riporter a 10 napos határidőről kérdezte Trump elnököt, azt akarta tudni, reális lehet-e a megállapodás Iránnal ennyi idő alatt.
Szerintem ez elég lesz. 10, 15 nap, ez körülbelül a maximum”
– mondta Donald Trump.
Korábban az elnök 10 napról beszélt – a 15 napos határidő új információ.
Az Egyesült Államok két repülőgép-hordozót és ezek teljes harci kötelékét, több tucat harci repülőgépet és nagy mennyiségű rakétavédelmi rendszert telepített a Közel-Keletre, annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon Iránra. Washington a perzsa nukleáris program felszámolását, valamint a ballisztikus rakétaképesség korlátozását akarja elérni – Teherán nyíltan azt kommunikálja, hogy erre nem hajlandó.
Trump on Iran negotiations:I would think that would be enough time. 10, 15 days, pretty much maximum. pic.twitter.com/zbILOdDQ7C https://t.co/zbILOdDQ7C— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
Már az első kérdésnél reklámokat dob a ChatGPT, erre senki sem számított
Legalább egyértelműen jelölik.
Durvul a helyzet a Covid-vakcinák körül: szabadalombitorlási keresetet nyújtottak be
Sok per folyik a Moderna és a Pfizer között.
Újabb megdöbbentő részlet került elő a Győr-Szol ügyében
Lehet, hogy február 3-én felvettek 2 milliárd forint hitelt?
Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor: amíg a háború fennáll, nem rendeződik az ukrán-magyar viszony
A Béketanács üléséről jelentkezett be a miniszterelnök.
Újabb szervezetből léphet ki az USA
Egy éven belül megtörténhet.
Döntött Donald Trump: egyetlen tollvonással súlyos csapást mér Oroszországra - Folytatja Joe Biden munkáját
Változatlan Oroszország hozzáállása - szükség van erre.
Sürgős intézkedéseket sürgetnek a természetvédők Chile partjainál
Nagyon sok a bálnákkal kapcsolatos incidens.
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?