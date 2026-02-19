  • Megjelenítés
Kiadta Donald Trump a végső ultimátumot: szigorú határidőt szabott az ellenséges országnak – Ha nincs megállapodás, Amerika támadni fog
Kiadta Donald Trump a végső ultimátumot: szigorú határidőt szabott az ellenséges országnak – Ha nincs megállapodás, Amerika támadni fog

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, úgy látja, 15 napon belül megállapodást köthet Iránnal. Ha ez nem sikerül, katonai csapás jöhet.

Trump elnök ma a Béketanács (Board of Peace) első ülésén beszélt arról: 10 napot ad Iránnak, hogy megállapodjon Washingtonnal a vitás kérdéseket illetően, másképpen

katonai csapást indít Amerika.

Az Béketanácsról úton, az Air Force One fedélzetén egy riporter a 10 napos határidőről kérdezte Trump elnököt, azt akarta tudni, reális lehet-e a megállapodás Iránnal ennyi idő alatt.

Szerintem ez elég lesz. 10, 15 nap, ez körülbelül a maximum”

– mondta Donald Trump.

Korábban az elnök 10 napról beszélt – a 15 napos határidő új információ.

Az Egyesült Államok két repülőgép-hordozót és ezek teljes harci kötelékét, több tucat harci repülőgépet és nagy mennyiségű rakétavédelmi rendszert telepített a Közel-Keletre, annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon Iránra. Washington a perzsa nukleáris program felszámolását, valamint a ballisztikus rakétaképesség korlátozását akarja elérni – Teherán nyíltan azt kommunikálja, hogy erre nem hajlandó.

