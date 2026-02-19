Kiderült, mikor indulhat Amerika elsöprő támadása: heteken át bombázhatják a rezsimet

Szombatra minden készen állhat ahhoz, hogy az Egyesült Államok nagyszabású támadást indítson Irán ellen. A lap szerint erről Donald Trump amerikai elnököt is tájékoztatták a védelmi tisztségviselők. Úgy fogalmaztak, hogy a Közel-Keletre irányított katonai repülőgépek és hadihajók száma a hétvégére éri el azt a szintet, hogy egy nagyszabású hadművelethez is elegendőek legyenek. A hírek szerint ezekben a pillanatokban is több tucat vadászgép, valamint más fontos jármű tart a térségbe. A második csapásmérő kötelék, élén a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozóval napokon belül elérheti a régiót, már a Földközi-tengeren hajózik.

A jelek szerint minden csak arra vár, hogy Trump kiadja a parancsot, ezt követően heteken át tartó intenzív bombázás indulhat az Irán ellen.

Az elmúlt hónapokban az amerikaiak megerősítették a rakétavédelmüket a Közel-Keleten, ezzel hatékonyabban tudnak fellépni az esetleges válaszlépésekkel szemben. A veszély nemcsak a katonai bázisokat, hanem a térségi szövetségeseit is fenyegeti. Más hírforrásokkal ellentétben a The Telegraph azt írja, hogy az amerikai elnök még mindig nem döntötte el, hogy támadást indít-e síita hatalom ellen. Egyelőre sok a találgatás, pontosan hogyan nézne ki az amerikai hadművelet, egyes információk szerint a legfontosabb döntéshozókra csapnának le először, hogy ezzel szétzilálják az irányítást. Az is felmerült, hogy a legfőbb vezetőt Ali Hámeneit is kiiktatnák.

Washingtonban azt is remélik, hogy a meggyengülő hatalomban a kiújuló tüntetések elsöpörnék a rezsimet.

Címlapkép forrása: Public Domain via Getty Images