Kísért a múlt? – A németek egyre nagyobb része erős vezérre és egyetlen párt teljhatalmára vágyik
Kísért a múlt? – A németek egyre nagyobb része erős vezérre és egyetlen párt teljhatalmára vágyik

Németországban ma már minden ötödik, a volt NDK területén minden negyedik ember szimpatizál egy egységes állampárt, egy parlamenti korlátok nélküli erős vezető és a diktatúra gondolatával – derül ki a Deutschland-Monitor 2025 nevű kutatásból.

Bár a Tagesschau.de által ismertetett, 8000 ember megkérdezésével végzett felmérés szerint a lakosság 98 százaléka kiáll a „demokrácia ideája” mellett, 89 százalékuk pedig minden körülmények között elutasítja a diktatúrát, más kérdésekre adott válaszok rávilágítanak arra, hogy jóval összetettebb a kép.

Országosan csak a megkérdezettek 60 százaléka elégedett ugyanis a gyakorlatban is a demokrácia működésével, Kelet-Németországban ez a szám mindössze 51 százalék – igaz, ez 8 százalékpontos növekedés 2023-hoz képest.

A megkérdezettek 71 százaléka inkább negatív véleménnyel van a demokrácia németországi fejlődésével kapcsolatban.

A lakosság 31 százaléka értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy

Németországnak most egyetlen erős pártra van szüksége, amely a nép akaratát testesíti meg,

további 23 százalék pedig részben egyetértését fejezte ki. A volt NDK területén élők körében ezek az arányok némileg magasabbak, a nyugatnémet lakosság körében alacsonyabbak.

Országosan 11 százalék fejezte ki támogatását az iránt, hogy a politikai döntéseket egy

erős vezető személyiség

hozza meg, a parlament véleményét is figyelmen kívül hagyva. További 21 százalék részben egyetértett ezzel a véleménnyel. A keletnémetek 15 százaléka teljesen, további 22 százalék részben osztja ezt az állítást, a nyugatnémeteknél ezek az arányok 10, illetve 20 százalék.

Azzal az állítással, hogy

bizonyos körülmények között a diktatúra a jobb államforma,

a lakosság 4 százaléka ért egyet teljesen, további 7 százalék részben. Kelet-Németországban 6, a nyugati részen 3 százalék a teljesen egyetértők aránya, míg a részben egyetértőké 12, illetve 6 százalék.

Címlapkép: A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt tüntetése Lindenbergben 2026. február 15-én. Forrás: Felix KÃ¤stle/picture alliance via Getty Images

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

