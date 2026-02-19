Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások jövőjéről: kiderült, hol folytatódik a sorsdöntő egyeztetés

Zelenszkij aelmondta, hogy a jelenlegi információk alapján
a következő egyeztetésre ismét Svájcban kerül sor.
Hozzátette: az ukrán delegáció visszatérését követően részletesebb tájékoztatást kap majd az eredményekről, mint amennyit telefonon közöltek vele.
Az ukrán elnök kiemelte, hogy a konfliktus rendezésének Európában kell történnie.
Ha a háború Európában zajlik, akkor itt kell megtalálni a helyszínt is, az európai embereknek pedig érezniük kell, hogy ez az agresszió ellenünk és Európa ellen irányul
- fogalmazott. Megjegyezte továbbá, hogy minden tisztelete ellenére a közel-keleti vagy egyéb helyszíneket nem tartja megfelelőnek.
Az abu-dzabi tárgyalások után a háromoldalú egyeztetések genfi fordulója tegnap ért véget Genfben. Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij szerint a tárgyalás "kemény, de gyakorlatias" volt.
Zelenszkij beszámolója szerint a felek megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok részt vesz az esetleges tűzszünet ellenőrzésében. Az ukrán elnök ugyanakkor jelezte, hogy a politikai kérdéseket nem sikerült "elégségesen" rendezni. Ide tartoznak a lehetséges területi engedmények, valamint a legfelsőbb szintű, államfői találkozó is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Michael Probst
