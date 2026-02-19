Nemzetközi nyomozás: közéleti szereplők elleni merénylet készült – Moszkvára vetült a gyanú árnyéka

A nyomozati cselekmények ma hajnalban kezdődtek, a műveletben a moldovai rendőrök mellett ukrán bűnüldöző szervek tagjai is részt vesznek.
A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra sem a kiszemelt célpontok személyazonosságát, sem azt, hogy a merénylet előkészületei milyen szakaszban jártak.
A moldovai rendőrség a nyomozás lezárását követően ígért további tájékoztatást.
Az eset illeszkedik abba a tendenciába, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta több európai országban eljárás indult az orosz hírszerzéshez köthető, ukrán tisztségviselők ellen irányuló műveletek kapcsán. Kijev számos alkalommal vádolta meg az orosz titkosszolgálatokat merényletek és szabotázsakciók megszervezésével.
Két hete például egy lengyel bíróság három és fél év börtönbüntetésre ítélt egy lengyel állampolgárt, amiért felajánlotta segítségét Oroszországnak egy Volodimir Zelenszkij elnök elleni merénylet végrehajtásához. Az ukrán államfő korábban arról számolt be, hogy a 2022-es invázió első napjaiban az ellene irányuló támadások az elnöki hivatalban is halálos áldozatokat követeltek.
A címlapkép illusztráció.
