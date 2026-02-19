Olyan erődemonstrációt tartott Kína, amilyet még nem látott a világ – Peking szintlépésre készül

2025 decemberében nagyjából 2000 halászhajó gyűlt össze Japán kizárólagos gazdasági övezetében a Kelet-kínai-tengeren, ezzel is fokozva a nyomást Tokión. A két hatalom között a tengeri középvonalat szokás a gazdasági zónák határaként tekinteni, a halászhajók ezt gyakran átlépték. December 25-én aztán egy nagyon furcsa jelenségre lettek figyelmesek a hatóságok:
a radarokon látszott, hogy a hivatalosan civil halászhajók hirtelen egy északról délre 470 kilométer hosszú, még kelet-nyugati irányban 230 kilométeres L alakzatba állnak össze.
Az incidens nem sokkal később, január 11-én megismétlődött, akkor valamivel kisebb méretben, de még mindig 1300 halászhajó volt érintett.
A műholdképek és a radarok segítségével látványosan rekonstruálták a mozgásokat:
WATCH: Formations of thousands of Chinese fishing boats stir worries in Japan Click here to read the full report: https://t.co/DmqPwEXBJt pic.twitter.com/tefKNJNxrO https://t.co/DmqPwEXBJt— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) February 19, 2026
Nem teljesen példa nélküli, hogy Peking a „civil” járműveket veti be megfélemlítéshez, 2016-ban már egyszer 300 halászhajó gyűlt össze a japán Szenkaku-szigetek közelében (Kína ezt Diayou-szigetként tartja számon). A mostani esetnél a keleti lapnak nyilatkozó szakértők egyetértettek, hogy egyértelműen Kína látványos nyomásgyakorlási kísérletének nevezhető, ami a térség feszültségekre adott reakció. Elmondták, hogy az említett időpontban az időjárási körülmények nem voltak ideálisak, ezért például a dél-koreai halászhajók visszatértek a kikötőkbe. A kínai járművek ehelyett kis csoportokat alkottak, majd kifejezetten sokáig szorosan ebben a pozícióban maradtak. A kis távolság az erős szélben nem is túl szerencsés, mivel az áramlatok könnyen elsodorhatják a járműveket, előfordulhatnak ütközések. A racionális viselkedés nem támasztja alá tehát ezt a lépést.
A szokatlan formáció miatt felmerül a gyanú, hogy ez egy nagyszabású gyakorlat volt.
Régóta közismert, és általánosan elfogadott, hogy Pekingnél a katonai és a civil felhasználás között kifejezetten vékony a határvonal. A civil halászhajókat, kutatóhajókat visszatérően olyan információszerzési műveletekhez használnak, amelyből a megszerzett tudás végül a hadsereg asztalán landol. A Nikkeinek nyilatkozók arról beszéltek, hogy a mostani akció Kína haditengerészetének következő lépcsőfokára lépése lehet.
Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
