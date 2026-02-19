  • Megjelenítés
Oroszország bejelentette a páncéltörő rakéta új változatát: szuperszonikus sebességgel érkezik a halál
Oroszország bejelentette a páncéltörő rakéta új változatát: szuperszonikus sebességgel érkezik a halál

Oroszország bemutatta a Hrizantyema–M irányított páncéltörő rakéta modernizált változatát, amely a megnövelt hatótávolságot szuperszonikus repülési sebességgel ötvözi. A fegyverrendszert már az ukrajnai fronton is aktívan alkalmazzák - írta az Army Recognition.

A Rosztyek állami vállalat február 19-én jelentette be, hogy a Hrizantyema–M páncéltörő rakéta továbbfejlesztett változata immár szuperszonikus sebességgel képes elérni a célpontot. A Nagy Pontosságú Rendszerek (Viszokotocsnije Kompleksz) holding szakembere a TASSZ hírügynökségnek elmondta:

a megnövelt lőtávolság lehetővé teszi, hogy a hordozóeszköz kezelőszemélyzete az ellenséges légvédelem hatókörén kívül maradjon.

A fejlesztés két fő irányra összpontosított: a korábbinál nagyobb indítási távolság elérésére, valamint a hangsebesség feletti repülésre, amely jelentősen csökkenti a célpont reakcióidejét. Az orosz fél hangsúlyozza, hogy az új változatot földi telepítésű páncéltörő rendszerekről és harci helikopterekről egyaránt alkalmazzák, sőt alacsony magasságban repülő légi célok, például drónok elfogására is bevetik.

A modernizált rakétát nyilvánosan először a 2023-as Armija haditechnikai fórumon mutatták be, azóta pedig az ukrajnai harctéri tapasztalatok alapján továbbfejlesztették.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

