Oroszország bejelentette a páncéltörő rakéta új változatát: szuperszonikus sebességgel érkezik a halál

A Rosztyek állami vállalat február 19-én jelentette be, hogy a Hrizantyema–M páncéltörő rakéta továbbfejlesztett változata immár szuperszonikus sebességgel képes elérni a célpontot. A Nagy Pontosságú Rendszerek (Viszokotocsnije Kompleksz) holding szakembere a TASSZ hírügynökségnek elmondta:
a megnövelt lőtávolság lehetővé teszi, hogy a hordozóeszköz kezelőszemélyzete az ellenséges légvédelem hatókörén kívül maradjon.
A fejlesztés két fő irányra összpontosított: a korábbinál nagyobb indítási távolság elérésére, valamint a hangsebesség feletti repülésre, amely jelentősen csökkenti a célpont reakcióidejét. Az orosz fél hangsúlyozza, hogy az új változatot földi telepítésű páncéltörő rendszerekről és harci helikopterekről egyaránt alkalmazzák, sőt alacsony magasságban repülő légi célok, például drónok elfogására is bevetik.
A modernizált rakétát nyilvánosan először a 2023-as Armija haditechnikai fórumon mutatták be, azóta pedig az ukrajnai harctéri tapasztalatok alapján továbbfejlesztették.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
