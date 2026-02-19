Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor: amíg a háború fennáll, nem rendeződik az ukrán-magyar viszony

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Donald Trump amerikai elnök által alapított Béketanács első üléséről jelentkezett be Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményen elmondta: Ukrajna és Magyarország viszonya várhatóan nem rendeződik, amíg véget nem ér az orosz-ukrán háború. Emellett kitért arra is, hogy a Béketanács első körben Gázával foglalkozik majd, később más konfliktusokat is rendezhet, ha ez sikeres lesz. A miniszterelnök azt mondta: tart tőle, hogy az amerikaiak egyik pillanatról a másikra kivonulhatnak az ukrajnai háború rendezéséről szóló tárgyalásokból.

Azt látjuk, hogy a hagyományos nemzetközi intézmények nem tudják ellátni évek óta feladatukat, a háborúk száma folyamatosan nő - kezdte beszámolóját Orbán Viktor miniszterelnök.

Ne zárjuk be a régi intézményeket, hátha föltámadnak, de próbálunk más logika mentén létrehozni együttműködéseket - mondta a magyar vezető. A Béketanács nem konferenciákat szervez, hanem a miniszterelnök szerint

több ország akciócsoportokban együttműködve fel tudnak számolni konfliktusgócokat.

Az egészet Gáza váltotta ki, de lehetséges, hogy ez a módszer a Föld más pontjain is működni fog - hangsúlyozta.

Orbán Viktor úgy látja, a konfliktuszónák és azok szomszédai mind részt vesznek a Béketanácsban – Közép-Ázsia, Közel-Kelet, Távol-Kelet.

A szervezet első helyen Gázára összpontosít, de a második, harmadik ülésen már egy másik gócpont felszámolásáról lehet szó.

- mondta a magyar vezető.

Első pillantásra Magyarország nem szorosan kapcsolódik Gázához, de a migrációs válság miatt láthatóvá vált, hogy a Közel-Kelet hazánk biztonsága szempontjából is fontos - hangsúlyozta.

Emellett kötődésünk van Izraelhez is, hiszen itt sok magyar találta meg a boldogságát, valamint régóta ott vagyunk a térségben a Hungary Helps programban - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Az európai országok közül egyedüliként Magyarország vett részt a Béketanács alapítói közt.

A legutóbbi brüsszeli tanácsülésen volt egy vita a Béketanácsról: mindenki érezte, hogy itt kéne lennie, de senki nem mert lépni - mondta a magyar vezető. Orbán Viktor szerint idővel több európai ország is csatlakozik majd: a Béketanács első ülésén megfigyelőként ott volt Románia, Olaszország, Horvátország is. Bulgária alapító volt, de a kampány miatt a leendő vezetők nem tudtak elmenni.

Orbán Viktor szerint várhatóan hatékony lesz az együttműködés:

6,5 milliárd dollárt dobtak össze ezen az első ülésen a tagországok.

(Plusz az USA még 10 milliárd dollárt.)

Nem lehet, hogy Európa teljesen kimarad, mivel afelé mutatnak az események, hogy Európával is foglalkozni kell - mondta a magyar vezető.

Pénzügyi felajánlást Magyarország nem tett – mondta a politikus, mivel a "brüsszeli szankciók miatt" most nem fér bele ez a költségvetésbe, emellett parlamenti felhatalmazás is kellene hozzá.

A miniszterelnök a sajtótájékoztató után kérdéseket fogadott újságíróktól.

Orbán Viktor elmondta egyebek mellett:

Az EU tagállamai nem tudják, hogy viszonyuljanak a Béketanácshoz, ezzel kapcsolatosan vita lesz az EU-n belül. Márciusban lesz legközelebb uniós csúcs, ahol vagy lesz valami közös álláspont, vagy tagállamok külön-külön reagálnak majd.

A Béketanács az eredeti tervek szerint nem váltja le az ENSZ-t, de ettől függetlenül ez bekövetkezhet, ha Trump rendszere hatékonyabbnak bizonyul.

Oroszország és Ukrajna is úgy látja, hogy az idő az ő oldalukon van. Ebből az következett, hogy kell egy nemzetközi koalíció, amely a feleket a béke irányába tereli a konfliktust. Létre is jött a "Friends of Peace" kezdeményezés az ENSZ-en belül, de ez nem volt elég hatékony.

Oroszország és Ukrajna is úgy látja, hogy az idő az ő oldalukon van. Ebből az következett, hogy kell egy nemzetközi koalíció, amely a feleket a béke irányába tereli a konfliktust. Létre is jött a "Friends of Peace" kezdeményezés az ENSZ-en belül, de ez nem volt elég hatékony.

Az ukránok úgy gondolják, aki nem támogatja őket, az ellenségük - mondta Orbán Viktor. Ezért a miniszterelnök szerint olyan lépéseket tesznek, melyek tényleg ellenséggé teszik ezeket az országokat. Amíg a háború fennáll, nem lát esélyt az ukrán-magyar viszony rendezésére a magyar vezető.

Orbán Viktor tart attól, hogy az amerikaiak egyik pillanatról a másikra kivonulnak a béketárgyalásból. Nyílt konfliktus van az európai vezetők és az USA vezetése közt a háború lezárásával kapcsolatosan - Európa akadályozza a béketeremtést, kérdés, Amerika meddig folytatja türelmesen a béketeremtést.

"Ha az európaiakra és az oroszokra bízzuk a békekötést, akkor nem béke lesz, hanem háború" - mondta Orbán Viktor, aki úgy látja, a háború lezárására Amerika mediációjával van a legjobb esély.

A Barátság kőolajvezetéket azok zárták el, akik felrobbantották az Északi Áramlatot - ezek az ukránok, mondta. Az Északi Áramlat felrobbantását Orbán Viktor állami terrorizmusnak nevezte.

Magyarország támogatott más törekvéseket is, melyek más országokon keresztül, Ukrajnát kikerülve hoztak (volna) Európába Oroszországból energiahordozókat.

Olyan megoldásokat dolgoz ki a kormány, amelyek az áprilisi választásokig megoldják az ország energia-ellátását. Friss legitimációval az új kormánynak kell újabb intézkedéseket tennie - mondta.

Március végén Trump elnök Kínába megy, másképpen néz majd ki a világ az amerikai látogatás után, mint előtte - véli a miniszterelnök.

Március végén Trump elnök Kínába megy, másképpen néz majd ki a világ az amerikai látogatás után, mint előtte - véli a miniszterelnök. A Béketanács még nem alkalmas az orosz-ukrán válság megoldására. Ha a gázai válság megoldása sikeres lesz, utána lehet tovább gondolkozni, de valószínűleg még az ezt követő alkalommal sem az orosz-ukrán háború lesz megoldva - hangsúlyozta.

Holnap Orbán Viktor leteszi a ferihegyi reptér új termináljának alapkövét.

