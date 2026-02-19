Szabálytalankodó ukrán BMW-ssel karambolozott az európai vezető konvoja – Sokan megsérültek

A baleset egy országúti szakaszon történt Podgorica és Kolasin közt.
A 21 éves ukrán sofőr BMW-jével áthajtott szabálytalanul a záróvonalon és frontálisan ütközött a miniszterelnök konvojának vezérautójával.
Az incidens során két autó tört össze – három montenegrói rendőr megsérült.
Milojko Spajic miniszterelnök nem szenvedett sérülést.
A baleset körülményeit vizsgálják – nem tudni, az ukrán sofőr miért hajtott át a záróvonalon és az sem ismert, hogy túllépte-e a sebességkorlátozást. Helyszíni fotók alapján az úton 50 km / órás sebességkorlátozás volt érvényben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
