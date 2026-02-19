Terjeszkedést jelentett be az Auchan

  • Megjelenítés
FONOS Külföldre talicskázzák a pénzüket a magyarok? – Csattanós választ adnak a számok, rekordot döntött a lakosság
Országos bolthálózat építését jelentette be az Auchan egy hétéves stratégia részeként, amelynek végére megháromszoroznák a forgalmukat. Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója is ott lesz a március 4-i RETAIL DAY konferencián. Jöjjön el és találkozzon vele, illetve a retail-tech piac nagyágyúival személyesen is. Részletek jelentkezés ITT!

Az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, 2 superstore-ral, 3 szupermarkettel, 1 automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik. A növekedési terv első lépéseként a 19 hipermarket megújítása indul el.

A terjeszkedés részeként 70–150 négyzetméteres kényelmi üzletek nyitását tervezik.

Az új boltok megnyitása 2027-től, több ütemben történik, döntően saját finanszírozásból, valamint franchise-modell bevonásával.

Az online értékesítés 3 belvárosi helyszínen elindított CoolBox hűtött csomagautomatákkal bővült, amelyek 0–24 órában működnek.

A 2025-ös év előzetes adatai szerint az Auchan Magyarország forgalma 542 milliárd forintra emelkedett.

