Új védelmi paktum született Magyarország szomszédjában: eloszlatták a félelmeket Európa lőporos hordójában

Sikerült eloszlatni Szerbia aggodalmait a Horvátország, Albánia és Koszovó közötti védelmi együttműködés miatt - mondta csütörtökön Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök, miután Újdelhiben tárgyalt Aleksandar Vucic szerb elnökkel.

Plenkovic a mesterséges intelligenciáról rendezett csúcstalálkozó keretében horvát újságíróknak elmondta: tájékoztatta Vucicot arról, hogy a három ország védelmi minisztériuma közötti együttműködés technikai jellegű, és nem irányul Szerbia ellen.

Hozzátette: a szerb államfő nyilatkozata alapján a magyarázatot elfogadták.

Vucic szerdán közölte: hosszan tárgyalt a horvát kormányfővel, és első alkalommal beszéltek a Tirana, Zágráb és Pristina közötti katonai együttműködésről.

A szerb elnök korábban, a Müncheni Biztonsági Konferencián a három ország közötti együttműködést nevezte a legnagyobb fenyegetésnek Szerbia számára.

A horvát, az albán és a koszovói védelmi miniszter tavaly Tiranában írt alá szándéknyilatkozatot a katonai együttműködés elmélyítéséről.

A dokumentum céljaként a délkelet-európai stabilitás és biztonság erősítését, a tapasztalatcserét, valamint Albánia és Koszovó euroatlanti törekvéseinek támogatását jelölték meg. A megállapodás akkor éles bírálatot váltott ki szerb részről.

