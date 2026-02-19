  • Megjelenítés
Videó: lángolt az ég Oroszország felett – Két régióban is súlyos csapásokat mért Ukrajna
Videó: lángolt az ég Oroszország felett – Két régióban is súlyos csapásokat mért Ukrajna

Ukrajna tegnap rakétacsapást mért Belgorodra, ami részleges áramkimaradásokat okozott a nyugat-oroszországi városban. Emellett a Pszkovi területen fekvő Velikije Luki olajraktárát is ukrán támadás érte beszámolók szerint - írja a Kyiv Independent.

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerda késő este arról számolt be, hogy a várost újabb tömeges rakétatámadás érte. A csapás jelentős károkat okozott az energetikai létesítményekben. A kormányzó tájékoztatása szerint

részleges áram- és távhőszolgáltatás-kimaradások léptek fel,

a károk felmérése megkezdődött. Belgorod mindössze 34 kilométerre fekszik az orosz-ukrán határtól.

A balti államokkal határos Pszkovi területen található Velikije Lukiban mára virradóra robbanásokat hallottak, és tűz ütött ki egy olajraktárnál az Exilenova+ csatorna beszámolója szerint.

Ukrajna rendszeresen mér csapásokat az orosz katonai és energetikai infrastruktúrára, Belgorodot az orosz invázió kezdete óta folyamatosan érik támadások.

Február első hetében több hullámban is érték csapások a Belgorodi területet. Február 2-án dróncsapás okozott tüzet Sztarij Oszkolban, február 6-án és 7-én pedig rakétatámadások rongálták meg az energetikai hálózatot. A hőerőművet és transzformátorállomást sújtó csapások miatt akkor is áram- és távhőellátási zavarok léptek fel.

