Videó: lángolt az ég Oroszország felett – Két régióban is súlyos csapásokat mért Ukrajna

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerda késő este arról számolt be, hogy a várost újabb tömeges rakétatámadás érte. A csapás jelentős károkat okozott az energetikai létesítményekben. A kormányzó tájékoztatása szerint

részleges áram- és távhőszolgáltatás-kimaradások léptek fel,

a károk felmérése megkezdődött. Belgorod mindössze 34 kilométerre fekszik az orosz-ukrán határtól.

Belgorod has once again been hit by missiles. There's a partial power outage in the city. pic.twitter.com/dvV41z83LQ https://t.co/dvV41z83LQ — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 18, 2026

A balti államokkal határos Pszkovi területen található Velikije Lukiban mára virradóra robbanásokat hallottak, és tűz ütött ki egy olajraktárnál az Exilenova+ csatorna beszámolója szerint.

Another video from velikiye lyki pic.twitter.com/oLR7xz0uT4 https://t.co/oLR7xz0uT4 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 18, 2026

Before and after the strike. The very big nets didn't seem to work https://t.co/21IO9k7CWp pic.twitter.com/GXTKGzi0lf https://t.co/21IO9k7CWp — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 18, 2026

Ukrajna rendszeresen mér csapásokat az orosz katonai és energetikai infrastruktúrára, Belgorodot az orosz invázió kezdete óta folyamatosan érik támadások.

Február első hetében több hullámban is érték csapások a Belgorodi területet. Február 2-án dróncsapás okozott tüzet Sztarij Oszkolban, február 6-án és 7-én pedig rakétatámadások rongálták meg az energetikai hálózatot. A hőerőművet és transzformátorállomást sújtó csapások miatt akkor is áram- és távhőellátási zavarok léptek fel.

