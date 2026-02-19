Videón az európai csodafegyver - 100 kilométerről üt át bármilyen páncélt

A 20 kilogramm tömegű, merevszárnyas drón 5 kilogrammos, kettős rendeltetésű (kumulatív-repesz) harci résszel rendelkezik. Ez a robbanófej több mint 600 milliméter vastag hengerelt homogén páncélzat (RHA) átütésére képes, a fegyver hatótávolsága pedig eléri a 100 kilométert. A rendszert dandár- és zászlóaljszintű alkalmazásra optimalizálták. A demonstráción páncélozott járművek, tüzérségi eszközök és harcálláspontok elleni dinamikus csapásmérést szimuláltak human-in-the-loop elvet követve, azaz a gép pilótája folyamatosan irányította a drónt, a fegyven nem végzett autonóm manővereket.

A Rheinmetall tájékoztatása szerint az FV-014-et kifejezetten úgy fejlesztették, hogy műholdas navigáció nélküli, illetve intenzív elektronikai zavarással terhelt környezetben is bevethető legyen.

Ez a képesség egyértelműen az ukrajnai háború harctéri tapasztalataira reflektál. A modern hadviselésben kulcsfontosságúvá vált, hogy a nagy értékű célpontokat a közvetlen rálátási távolságon túl is percek alatt semlegesíteni lehessen, anélkül, hogy ehhez bonyolult tüzérségi koordinációra vagy sebezhető, ember vezette repülőgépekre lenne szükség.

A gyártó kiemelte a rendszer moduláris felépítését, valamint a kereskedelmi forgalomban elérhető alkatrészek alkalmazását, ami lehetővé teszi a nagy sorozatú gyártást. A fejlesztés illeszkedik abba az európai törekvésbe, amelynek célja, hogy a kontinens – a NATO doktrínájával összhangban – saját fejlesztésű, tömegesen előállítható kamikazedrón-kapacitást építsen ki.

