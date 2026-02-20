Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna

Dél-Korea fontolgatja, hogy csatlakozik a NATO PURL-programjához, melynek célja amerikai fegyverek beszerzése Ukrajna számára - közölte a The Korea Times.

A lap diplomáciai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NATO felkérte Dél-Koreát a programban való részvételre.

Szöul megerősítette az értesülést külügyminisztériumán keresztül - de azt nem közölték, mekkora esélye van annak, hogy csatlakoznak a programhoz.

A PURL-t (Prioritized Ukraine Requirements List – Ukrajna prioritásos szükségleti listája) 2024 júliusában indította el a NATO és az Egyesült Államok. A mechanizmus lényege, hogy Ukrajna összeállítja a fronton szükséges fegyverek listáját, majd ha Kijev támogatói megfinanszírozzák a kérést, az USA hadiipari cégei legyártják és Ukrajnába küldik az igényelt fegyvereket.

Dél-Korea eddig csak humanitárius eszközökkel támogatta Ukrajnát - az ázsiai ország Oroszországgal hagyományosan próbálja kerülni a konfliktust. Moszkva azonban 2024-ben védelmi szövetséget kötött Észak-Koreával, Dél-Korea legnagyobb ellenségével, Phenjan pedig harcoló alakulatokat is küldött Oroszországba. Moszkva cserébe modern fegyvertechnológiát - drónokat, rakétarendszereket, repülőgépeket küldött Észak-Koreának.

Dél-Korea kormánya a fokozódó Moszkva-Phenjan együttműködés miatt régóta fontolgatja, hogy szakít Moszkvával és nyíltan beáll Ukrajna mellé.

Koreai vezetők úgy látják: a lépés nem csupán a nyugatbarát szövetség elmélyítését szolgálná, de remek lehetőség lenne a dél-koreai hadiiparnak is.

Azt nem tudni, Szöul mennyi idő műlva dönthet a PURL-programhoz való csatlakozásról.

Dél-Korea mellett Japán is tervezi a csatlakozást a programhoz. Tokió viszont közölte: továbbra is kizárólag védelmi jellegű, nem halálos eszközök finanszírozását vállalja.

