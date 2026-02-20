Egyetlen szám mutatja: Amerika lemaradt, a nagy rivális lehet a tengerek ura a jövőben

A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) legújabb jelentése szerint Kína 2021 és 2025 között tíz tengeralattjárót bocsátott vízre, amelyek összesített vízkiszorítása mintegy 79 000 tonna. Ezzel szemben az Egyesült Államok ugyanebben az időszakban csupán hét egységet épített, 55 000 tonnányi vízkiszorítással. Az elemzés szerzői, Henry Boyd és Tom Waldyn rámutatnak, hogy ez
a tempó – legalábbis a mennyiséget tekintve – már egyértelműen Peking javára billenti a mérleget.
A legjelentősebb fejlemény, hogy a kínai haditengerészet két újabb Type 094 (Dzsin) osztályú, ballisztikusrakéta-hordozó atommeghajtású tengeralattjáróval (SSBN) gazdagodott. Ezeket feltehetően 2024-ben és 2025-ben bocsátották vízre, amivel a típus összesített darabszáma legalább nyolcra emelkedett. A szerzők a 2026 elején készült kereskedelmi műholdfelvételek alapján hat Type 094-es egységet azonosítottak a különböző támaszpontokon. A flotta többi tagja valószínűleg járőrszolgálatot teljesít, vagy karbantartás alatt áll. Az új egységek Peking nukleáris triászának – a szárazföldi, légi és tengeri nukleáris elrettentésnek – a megerősítését szolgálják.
A kapacitásbővülés hátterében a hulutaói Pohaj Hajógyár (Bohai Shipyard) 2019 és 2022 között végrehajtott jelentős fejlesztése áll. Ennek keretében egy második tengeralattjáró-összeszerelő csarnokot és kiegészítő létesítményeket építettek fel. Ez az állami vállalat felel Kína teljes atommeghajtású tengeralattjáró-flottájának gyártásáért. Az SSBN-ek mellett a gyár nukleáris meghajtású, irányított rakétákkal felszerelt tengeralattjárókat (SSGN) is készít. A jelentés szerint
2022 és 2026 között kilenc Type 093B (Sang III) osztályú hajó készült el, amelyek már függőleges indítórendszerrel (VLS) is rendelkeznek.
Ezen túlmenően az IISS szerint idén vízre bocsátották egy teljesen új SSGN-osztály első egységét is, amelyet más források Type 09V jelöléssel említenek. Az új tengeralattjárók függőleges indítórendszerei (VLS) valószínűleg hajó elleni rakétákat hordoznak majd. Ezek között szerepelhet a tavaly szeptemberi katonai parádén bemutatott, hiperszonikus Jingcsi–19 (YJ-19) is. A kínai egységek tehát az amerikai megfelelőikkel ellentétben nem elsősorban szárazföldi célok elleni robotrepülőgépeket hordoznak. Ez a fegyverzet tükrözi a kínai haditengerészet elsődleges fókuszát: a nyugat-csendes-óceáni térségben zajló, egyenrangú ellenféllel szembeni tengeri hadviselést.
A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kínai tengeralattjárók műveleti hatékonyságát leginkább nem a darabszám, hanem a zajkibocsátásuk korlátozza. Mind a Type 093-as, mind a Type 094-es egységek zajosabbak nyugati társaiknál, ami megkönnyíti a nyomon követésüket. Éppen ezért a Type 094-es SSBN-ek jelenleg
feltehetően csak a Dél-kínai-tenger viszonylag védett vizein tevékenykednek.
Itt a kínai Népi Felszabadító Hadsereg egyéb eszközei biztosíthatják számukra a szükséges védelmet. Ez az értékelés azonban egy fontos kitételt is tartalmaz: a zajszintekre vonatkozó legutóbbi nyilvános amerikai hírszerzési adat 2009-ből származik, vagyis közel két évtizedes információra épül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy változások a tőzsdén: rekordösszegben veszik az európai részvényeket a befektetők
Távolodnak az amerikai piactól.
Valami nagyon bejött Ukrajnának - Sorban állnak nála a katonai hatalmak
Komoly profitra tehetnek szert a hadiipari vállalatok.
Csendben rárobbant a bomba Európára, ahogy gigantikus vámcsapás érte az ipart
Már mozgolódnak Brüsszelben és a tagállami kormányokban a helyzet miatt.
Lázadás az EU-ban: tagállamok sora üzent keményen a Bizottság milliárdos terve miatt
Már a startmezőn megálljt parancsoltak a brüsszeli kérésnek.
"Könyörtelennek kell lennie" - dermesztő kijelentést tett az amerikai tábornok arról, hogy hogyan kell háborúzni
Lefutott a Dynamic Front hadgyakorlat.
730 milliárd dollárt érhet az OpenAI
30 milliárd dollárral száll be az Nvidia a ChatGPT fejlesztőjébe.
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?