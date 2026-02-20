  • Megjelenítés
Egyetlen szám mutatja: Amerika lemaradt, a nagy rivális lehet a tengerek ura a jövőben
Egyetlen szám mutatja: Amerika lemaradt, a nagy rivális lehet a tengerek ura a jövőben

Egy friss londoni elemzés szerint Kína az elmúlt években olyan ütemben bővítette atommeghajtású tengeralattjáró-flottáját, hogy a gyártás terén mára megelőzte az Egyesült Államokat. A mennyiségi fölény azonban egyelőre nem jelent minőségi egyenlőséget - írta meg a Breaking Defense.

A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete (IISS) legújabb jelentése szerint Kína 2021 és 2025 között tíz tengeralattjárót bocsátott vízre, amelyek összesített vízkiszorítása mintegy 79 000 tonna. Ezzel szemben az Egyesült Államok ugyanebben az időszakban csupán hét egységet épített, 55 000 tonnányi vízkiszorítással. Az elemzés szerzői, Henry Boyd és Tom Waldyn rámutatnak, hogy ez

a tempó – legalábbis a mennyiséget tekintve – már egyértelműen Peking javára billenti a mérleget.

A legjelentősebb fejlemény, hogy a kínai haditengerészet két újabb Type 094 (Dzsin) osztályú, ballisztikusrakéta-hordozó atommeghajtású tengeralattjáróval (SSBN) gazdagodott. Ezeket feltehetően 2024-ben és 2025-ben bocsátották vízre, amivel a típus összesített darabszáma legalább nyolcra emelkedett. A szerzők a 2026 elején készült kereskedelmi műholdfelvételek alapján hat Type 094-es egységet azonosítottak a különböző támaszpontokon. A flotta többi tagja valószínűleg járőrszolgálatot teljesít, vagy karbantartás alatt áll. Az új egységek Peking nukleáris triászának – a szárazföldi, légi és tengeri nukleáris elrettentésnek – a megerősítését szolgálják.

A kapacitásbővülés hátterében a hulutaói Pohaj Hajógyár (Bohai Shipyard) 2019 és 2022 között végrehajtott jelentős fejlesztése áll. Ennek keretében egy második tengeralattjáró-összeszerelő csarnokot és kiegészítő létesítményeket építettek fel. Ez az állami vállalat felel Kína teljes atommeghajtású tengeralattjáró-flottájának gyártásáért. Az SSBN-ek mellett a gyár nukleáris meghajtású, irányított rakétákkal felszerelt tengeralattjárókat (SSGN) is készít. A jelentés szerint

2022 és 2026 között kilenc Type 093B (Sang III) osztályú hajó készült el, amelyek már függőleges indítórendszerrel (VLS) is rendelkeznek.

Ezen túlmenően az IISS szerint idén vízre bocsátották egy teljesen új SSGN-osztály első egységét is, amelyet más források Type 09V jelöléssel említenek. Az új tengeralattjárók függőleges indítórendszerei (VLS) valószínűleg hajó elleni rakétákat hordoznak majd. Ezek között szerepelhet a tavaly szeptemberi katonai parádén bemutatott, hiperszonikus Jingcsi–19 (YJ-19) is. A kínai egységek tehát az amerikai megfelelőikkel ellentétben nem elsősorban szárazföldi célok elleni robotrepülőgépeket hordoznak. Ez a fegyverzet tükrözi a kínai haditengerészet elsődleges fókuszát: a nyugat-csendes-óceáni térségben zajló, egyenrangú ellenféllel szembeni tengeri hadviselést.

A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a kínai tengeralattjárók műveleti hatékonyságát leginkább nem a darabszám, hanem a zajkibocsátásuk korlátozza. Mind a Type 093-as, mind a Type 094-es egységek zajosabbak nyugati társaiknál, ami megkönnyíti a nyomon követésüket. Éppen ezért a Type 094-es SSBN-ek jelenleg

feltehetően csak a Dél-kínai-tenger viszonylag védett vizein tevékenykednek.

Itt a kínai Népi Felszabadító Hadsereg egyéb eszközei biztosíthatják számukra a szükséges védelmet. Ez az értékelés azonban egy fontos kitételt is tartalmaz: a zajszintekre vonatkozó legutóbbi nyilvános amerikai hírszerzési adat 2009-ből származik, vagyis közel két évtizedes információra épül.

