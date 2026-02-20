  • Megjelenítés
Fegyveres vagy robbantásos merényletet terveztek közszereplők ellen – Lecsapott az ukrán kémelhárítás
Globál

Fegyveres vagy robbantásos merényletet terveztek közszereplők ellen – Lecsapott az ukrán kémelhárítás

Portfolio
Tíz embert őrizetbe vettek a moldovai és ukrán hatóságok, akik az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szerint orosz megrendelésre terveztek merényleteket végrehajtani. Az "Enigma 2.0" fedőnevű közös műveletet az SZBU, valamint az ukrán és a moldovai rendőrség valósította meg - írja a Kyiv Independent.

Az SZBU szerint a gyanúsítottak célpontjai között ukrán újságírók, civil aktivisták, egy stratégiai fontosságú vállalat vezetője, valamint az ukrán katonai hírszerzés (HUR) munkatársai – köztük a Nemzetközi Légió tagjai – szerepeltek. Az egyik célpont a főügyészség szerint Andrij Juszov, a Hírszerzési Főigazgatóság stratégiai kommunikációs tisztviselője, a hadifoglyokkal foglalkozó koordinációs központ vezetőhelyettese volt.

A bűnszervezet állítólag többféle likvidálási módszert mérlegelt,

terveik között a lőfegyveres támadás és a gépjárműbe rejtett pokolgép is szerepelt. Az orosz megbízók célpontonként akár 100 ezer dolláros vérdíjat is kilátásba helyeztek.

A rajtaütés során elfogták a csoport feltételezett vezetőjét, egy 34 éves férfit, valamint több bűntársát. A hálózat tagjai Ukrajnában, az Európai Unió tagállamaiban, illetve az oroszbarát Dnyeszter Menti Köztársaságban (Transznyisztriában) tevékenykedtek.

Még több Globál

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Figyelmeztet Zelenszkij: olyan tudást szereznek a külföldi katonák Oroszországban, ami egy egész régióra veszélyt jelent

Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna

Az SZBU tájékoztatása szerint a főszervezőt az orosz titkosszolgálatok még oroszországi börtönbüntetése alatt szervezték be. A férfi feladata egy közvetlen moszkvai irányítás alatt álló csoport létrehozása és vezetése volt.

A hálózat felderítő és végrehajtó egységekre tagolódott. Egyes tagok turistának álcázva léptek be Ukrajna területére, ahol különböző régiókban bérelt lakásokban rejtőztek el. A műveletek finanszírozása kriptovaluta-utalásokon és külföldi bankkártyákon keresztül történt.

A célpontok megfigyelése során a gyanúsítottak állítólag futárnak adták ki magukat, hogy feltűnés nélkül készíthessenek felvételeket. A helyszíneket digitális térképeken rögzítették, az összegyűjtött információkról pedig folyamatosan jelentést tettek a koordinátoruknak.

Az őrizetbe vett személyeket előre kitervelten elkövetett emberölés előkészületével, valamint lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják.

Bűnösségük kimondása esetén életfogytiglani szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra számíthatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Figyelmeztet Lavrov: ha Donald Trump ezt tényleg meglépi, egy egész régióra katasztrófa vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility