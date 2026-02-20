Fegyveres vagy robbantásos merényletet terveztek közszereplők ellen – Lecsapott az ukrán kémelhárítás

Az SZBU szerint a gyanúsítottak célpontjai között ukrán újságírók, civil aktivisták, egy stratégiai fontosságú vállalat vezetője, valamint az ukrán katonai hírszerzés (HUR) munkatársai – köztük a Nemzetközi Légió tagjai – szerepeltek. Az egyik célpont a főügyészség szerint Andrij Juszov, a Hírszerzési Főigazgatóság stratégiai kommunikációs tisztviselője, a hadifoglyokkal foglalkozó koordinációs központ vezetőhelyettese volt.
A bűnszervezet állítólag többféle likvidálási módszert mérlegelt,
terveik között a lőfegyveres támadás és a gépjárműbe rejtett pokolgép is szerepelt. Az orosz megbízók célpontonként akár 100 ezer dolláros vérdíjat is kilátásba helyeztek.
A rajtaütés során elfogták a csoport feltételezett vezetőjét, egy 34 éves férfit, valamint több bűntársát. A hálózat tagjai Ukrajnában, az Európai Unió tagállamaiban, illetve az oroszbarát Dnyeszter Menti Köztársaságban (Transznyisztriában) tevékenykedtek.
Az SZBU tájékoztatása szerint a főszervezőt az orosz titkosszolgálatok még oroszországi börtönbüntetése alatt szervezték be. A férfi feladata egy közvetlen moszkvai irányítás alatt álló csoport létrehozása és vezetése volt.
A hálózat felderítő és végrehajtó egységekre tagolódott. Egyes tagok turistának álcázva léptek be Ukrajna területére, ahol különböző régiókban bérelt lakásokban rejtőztek el. A műveletek finanszírozása kriptovaluta-utalásokon és külföldi bankkártyákon keresztül történt.
A célpontok megfigyelése során a gyanúsítottak állítólag futárnak adták ki magukat, hogy feltűnés nélkül készíthessenek felvételeket. A helyszíneket digitális térképeken rögzítették, az összegyűjtött információkról pedig folyamatosan jelentést tettek a koordinátoruknak.
Az őrizetbe vett személyeket előre kitervelten elkövetett emberölés előkészületével, valamint lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják.
Bűnösségük kimondása esetén életfogytiglani szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra számíthatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol
Most a JANAF-on van a figyelem.
Figyelmeztet Zelenszkij: olyan tudást szereznek a külföldi katonák Oroszországban, ami egy egész régióra veszélyt jelent
Különleges tudást szerez a világ legsötétebb diktatúrája.
Nagyon belassult az amerikai növekedés
Kinek mit intézett a kormánya.
Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna
Ukrajna komoly támogatót kaphat.
Az Európai Bizottság készül a következő pandémiára: jöhetnek az újgenerációs vakcinák
Hatalmas összeget szánnak a célra.
A szabályozás, ami mindent lassít: hogyan fogja meg a plázastop a boltláncokat?
A szubjektivitás a fő probléma.
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?