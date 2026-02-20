Fegyveres vagy robbantásos merényletet terveztek közszereplők ellen – Lecsapott az ukrán kémelhárítás

Az SZBU szerint a gyanúsítottak célpontjai között ukrán újságírók, civil aktivisták, egy stratégiai fontosságú vállalat vezetője, valamint az ukrán katonai hírszerzés (HUR) munkatársai – köztük a Nemzetközi Légió tagjai – szerepeltek. Az egyik célpont a főügyészség szerint Andrij Juszov, a Hírszerzési Főigazgatóság stratégiai kommunikációs tisztviselője, a hadifoglyokkal foglalkozó koordinációs központ vezetőhelyettese volt.

A bűnszervezet állítólag többféle likvidálási módszert mérlegelt,

terveik között a lőfegyveres támadás és a gépjárműbe rejtett pokolgép is szerepelt. Az orosz megbízók célpontonként akár 100 ezer dolláros vérdíjat is kilátásba helyeztek.

A rajtaütés során elfogták a csoport feltételezett vezetőjét, egy 34 éves férfit, valamint több bűntársát. A hálózat tagjai Ukrajnában, az Európai Unió tagállamaiban, illetve az oroszbarát Dnyeszter Menti Köztársaságban (Transznyisztriában) tevékenykedtek.

Az SZBU tájékoztatása szerint a főszervezőt az orosz titkosszolgálatok még oroszországi börtönbüntetése alatt szervezték be. A férfi feladata egy közvetlen moszkvai irányítás alatt álló csoport létrehozása és vezetése volt.

A hálózat felderítő és végrehajtó egységekre tagolódott. Egyes tagok turistának álcázva léptek be Ukrajna területére, ahol különböző régiókban bérelt lakásokban rejtőztek el. A műveletek finanszírozása kriptovaluta-utalásokon és külföldi bankkártyákon keresztül történt.

A célpontok megfigyelése során a gyanúsítottak állítólag futárnak adták ki magukat, hogy feltűnés nélkül készíthessenek felvételeket. A helyszíneket digitális térképeken rögzítették, az összegyűjtött információkról pedig folyamatosan jelentést tettek a koordinátoruknak.

Az őrizetbe vett személyeket előre kitervelten elkövetett emberölés előkészületével, valamint lőfegyverrel való visszaéléssel gyanúsítják.

Bűnösségük kimondása esetén életfogytiglani szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra számíthatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images