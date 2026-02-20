  • Megjelenítés
Fontos fejlesztéssel rukkolt elő Oroszország: ezzel a megoldással cseleznék ki a halálos fenyegetést
Fontos fejlesztéssel rukkolt elő Oroszország: ezzel a megoldással cseleznék ki a halálos fenyegetést

A Rosztyek állami hadiipari konszern február 20-án jelentette be, hogy az Uralvagonzavod egy új szériányi korszerűsített BREM-80 páncélozott műszaki mentőjárművet adott át az orosz védelmi minisztériumnak. A fejlesztéseket a gyártó az ukrajnai harctéri tapasztalatokra adott közvetlen válaszként mutatta be - írta az Army Recognition.

A korszerűsítés legfontosabb eleme egy gépesített vontatókapcsoló rendszer.

Ennek segítségével a kezelőszemélyzet anélkül képes a sérült páncélosokat rögzíteni és elvontatni, hogy ehhez el kellene hagyniuk a járművet.

Ez a megoldás a mentési műveletek legkockázatosabb fázisában csökkenti a személyzet kitettségét. Az ukrán hadszíntéren ugyanis a műszaki mentőegységek folyamatos drón- és tüzérségi fenyegetésnek vannak kitéve.

A BREM-80 a T-80-as harckocsicsalád alvázára épül, fejlesztése jól illeszkedik abba a folyamatba, amely során az orosz hadiipar igyekszik az ukrajnai harcok tapasztalatait beépíteni a meglévő eszközök korszerűsítésébe. A hangsúly – mindenekelőtt a drónok okozta fenyegetettség miatt – a személyzet védelmének növelésén van.

A címlapkép illusztráció, egy T-80-as harckocsi látható rajta. Címlapkép forrása: Getty Images

