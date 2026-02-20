Fontos fejlesztéssel rukkolt elő Oroszország: ezzel a megoldással cseleznék ki a halálos fenyegetést

A korszerűsítés legfontosabb eleme egy gépesített vontatókapcsoló rendszer.
Ennek segítségével a kezelőszemélyzet anélkül képes a sérült páncélosokat rögzíteni és elvontatni, hogy ehhez el kellene hagyniuk a járművet.
Ez a megoldás a mentési műveletek legkockázatosabb fázisában csökkenti a személyzet kitettségét. Az ukrán hadszíntéren ugyanis a műszaki mentőegységek folyamatos drón- és tüzérségi fenyegetésnek vannak kitéve.
A BREM-80 a T-80-as harckocsicsalád alvázára épül, fejlesztése jól illeszkedik abba a folyamatba, amely során az orosz hadiipar igyekszik az ukrajnai harcok tapasztalatait beépíteni a meglévő eszközök korszerűsítésébe. A hangsúly – mindenekelőtt a drónok okozta fenyegetettség miatt – a személyzet védelmének növelésén van.
A címlapkép illusztráció, egy T-80-as harckocsi látható rajta. Címlapkép forrása: Getty Images
