Kemény feltételeket szabott Zelenszkij

Nem mondhatjuk, hogy elveszítjük a háborút (...). A kérdés az, hogy nyerünk-e, de ennek a kérdésnek nagyon nagy ára van"
- mondta a kijevi elnöki hivatalban adott egyórás interjúban. Kiemelte, hogy Ukrajna az elmúlt napokban jelentős területeket foglalt vissza az orosz hadseregtől az ország déli részén.
A mai napig 300 négyzetkilométert szabadítottunk fel a jelenleg is tartó ellentámadásban"
- hangoztatta. Hozzátette: az ellentámadásokhoz Kijev egyebek mellett azt használta ki, hogy
február elején leállították az orosz erők számára a Starlink műholdas hálózatot,
amelyet az orosz hadsereg kommunikációra és a dróntámadások végrehajtására használt.
Azóta mindazonáltal az ukrán hadseregnek is gondjai vannak a Starlink hálózatra való csatlakozással - fűzte hozzá. Kijelentette azt is, hogy az Egyesült Államok továbbra is a "korábbi szinten" bocsát hírszerzési információkat Ukrajna rendelkezésére. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok mindig is sok információt adott át Kijevnek, de nem minden ukrán kérésre reagáltak. Franciaországtól és más európai országoktól megkapják a kért információkat. Zelenszkij megerősítette, hogy amerikai részről nyomást helyeznek Kijevre annak érdekében, hogy vonuljon ki teljesen a Donyec-medencéből.
Az amerikaiak, akárcsak az oroszok, azt mondják: ha azt akarjuk, hogy holnap véget érjen a háború, vonuljunk ki a Donyec-medencéből"
- fogalmazott. Hozzátette: véleménye szerint Washington ezt "a probléma megoldásának" tekinti, míg Oroszország számára ez a módja annak, hogy "gyorsan és emberveszteség nélkül elfoglalják a Donyec-medencét".
Az ukrán elnök
minél előbb biztonsági garanciákat akar kapni Washingtontól.
Azt mondta: "utána erősebb pozícióból tárgyalhatunk kompromisszumról az oroszokkal. Bármilyen kompromisszumról, ideértve a területit is."
Zelenszkij szerint azonban minden kompromisszumot orosz kivonulásnak kell követnie.
Ha 10, 20, 30 vagy 40 kilométert visszavonulunk, nekik is vissza kell vonulniuk"
- jelentette ki. Azt is közölte: a biztonsági garanciák között európai kontingensnek a frontvonal közelében történő felvonultatását is kéri a tűzszünet után egy újabb, jövőbeli orosz invázió megakadályozására.
Mint mondta, Lengyelországnak és a balti államoknak javasolta, hogy vonultassanak fel csapatokat Ukrajna és az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország határa mentén is. Az elnök szerint a kontingens légi egységét a szövetséges országok harci repülőgépei alkotnák, amelyek Ukrajna közelében állomásoznának.
Volodimir Zelenszkij az interjúban azt is kijelentette, nem döntött még arról, hogy indul-e egy jövőbeli választásokon. Hozzáfűzte, hogy Oroszország nyomást gyakorol annak érdekében, hogy választást tartsanak Ukrajnában, háború idején, mert Moszkva így akarja őt elkergetni a hatalomból.
Legyünk őszinték, az oroszok engem akarnak leváltani. (Ukrajnában) senki sem akar választást háború idején. Mindenki pusztító hatástól, a társadalom megosztásától tart"
- szögezte le.
Címlapkép forrása: EU
