Kína átlépheti a vörös vonalat: olyan fegyvert adna Amerika ősellenségének, amitől Washingtonban is tartanak

A 2025 legvégén kirobbanó tüntetések újra a globális figyelem középpontjába emelték Iránt, azóta ráadásul kiújult a súlyos feszültség az Egyesült Államokkal is. Miközben Washington egyre-másra rendeli a fegyvereit a síita hatalom közelébe, addig Teheránnak kifejezetten beszűkültek a lehetőségei egy esetleges támadás megtorlására. Korábban láthattuk, hogy éles katonai konfliktus esetén a rezsim főleg drónokra és rakétákra támaszkodik, valamint visszatérően a Hormuzi-szoros lezárását szokták emlegetni, mint potenciális ellenlépés. Február 8-án viszont szárnyra kapott egy híresztelés, ami alaposan megváltoztathatja az erőviszonyokat.

Az Achilles-pont

Irán légierő tekintetében finoman fogalmazva is rosszul ellátott. Bár időről időre előkerül, hogy be fogják indítani a saját fejlesztésű vadászgépeik gyártását, a projektnek még semmilyen kézzel fogható eredménye nincs. Nem véletlen, hogy ehelyett a síita hatalom inkább olyan, már múzeumi darabnak minősülő példányokra támaszkodik, mint a még az 1979-es iszlám forradalom előtt az Egyesült Államoktól beszerzett legendás F-14 Tomcat. A 2010-es években a médiában nagyot ment, hogy Teherán „saját fejlesztésbe” fog Kovszár néven, ám az előzetesen megjelent információkkal ellentétben gyorsan kiderült, hogy a gép valójában egy ősrégi amerikai típus, az F-5 Tiger továbbfejlesztett, helyi másolata. Korábban szintén nagyot szólt a médiában a Káher-313-as, amelyet ötödik generációs lopakodó vadászgépnek szántak. A hangzatos mondatok mögött azonban lényegében nem volt semmi, a szakértők egyetértenek abban, hogy a megvillantott jármű csak egy repülésre képtelen makett. Ebből egyébként azóta már készült pilóta nélküli verzió is, bár jóval kisebb méretben.

Irán előtt ebben a helyzetben két opció maradt, hogy a valamelyest kövesse a globális versenyfutást: a kisebb méretű, olcsóbb drónokra támaszkodik vagy máshonnan szerzi be a kulcsfontosságú eszközöket.

More images of the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) of unveiling its first Drone Carrier, IRIS Shahid Bagheri, alongside the newly revealed Qaher-313 Stealth Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV), also known as the F-313, Qaem-313 or JAS-313. https://t.co/ATTnbhZk81 pic.twitter.com/GYezaxei4G https://t.co/ATTnbhZk81 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) February 6, 2025

Teherán mindkét lehetőséget igyekezett megragadni. A pilóta nélküli légi járművekre kiváló példa az orosz-ukrán háború miatt elhíresült Sahed-drón, amit az oroszok napi szinten használnak. A másik opcióra éppen a Moszkvával ápolt jó kapcsolat ad lehetőséget. Oroszország szeretné, ha minél több országba tudná értékesíteni a fegyvereit, de a 2022-es katonai invázió Ukrajna ellen súlyosan bekorlátozta a lehetőségeit. Éppen ezért a Kremlnek jól jön minden egyes érdeklődő, érkezzen az bárhonnan. Irán ezért igyekszik kihasználni, hogy az oroszok adnának el nekik vadászgépeket, ezért a jövőben nagyban támaszkodnának a MiG-29-esekre és a Szu-35-ösökre. Arról is szólnak a pletykák, hogy az ötödik generációs Szu-57-esek is megérkezhetnek az országba valamikor a jövőben.

Az új kapcsolat

Az utóbbi időben Oroszország mellett

egyre gyakrabban emlegetnek egy másik katonai hatalmat, amely fegyvereket ad el Iránnak: Kínát.

A síita ország az elmúlt években több alkalommal is összecsapásba keveredett Izraellel, egy alkalommal pedig az Egyesült Államokkal is. Ezek során az ország súlyos veszteségeket szenvedett, meg nem erősített hírek szerint az orosz fejlesztésű légvédelmi rendszerek is leszerepeltek. A kudarc hatására Irán egyre inkább kelet felé kezdett fordulni. Ez a lépés több szempontból logikusnak tűnt:

Az orosz hadiipar rendkívül leterhelt, az ukránokkal vívott háború elviszi szinte az összes kapacitást, az exportszállításoknál gyakran előfordulnak csúszások. Jó példa erre India, Újdelhi már évek óta várja a megrendelt Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereik leszállítását.

Jó példa erre India, Újdelhi már évek óta várja a megrendelt Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereik leszállítását. Az orosz rendszerek nem teljesítettek valami jól éles helyzetben , többet is megsemmisítettek, miközben nem igazán védték hatékonyan a kulcsfontosságú pontokat sem.

, többet is megsemmisítettek, miközben nem igazán védték hatékonyan a kulcsfontosságú pontokat sem. A kínai haditechnológia egyre fejlettebb, több ország is lelkes vásárlója ezeknek. Peking célul tűzte ki, hogy a globális fegyverkereskedelemből egyre nagyobb szeletet hasítson ki magának.

magának. 2025 májusában India és Pakisztán vadászgépei hatalmas légicsatát vívtak, amit a források szerint egyértelműen az iszlám hatalom nyert meg. A győzelmet a kínai fejlesztésű J-10C vadászgépeknek és a PL-15 rakétáknak tulajdonítják. Fontos mérföldkő volt ez azért is, mert a kínai negyedik generációs katonai repülőgép átesett a tűzkeresztségen és éles helyzetben is kiderült, mit tudnak. Azóta jelentősen megugrott az érdeklődés, egy sor ország áll sorba Pekingnél, hogy beszerezze a típust.

A sorba Irán is beállt, a légicsatát követően elkezdett érdeklődni a J-10C iránt, méghozzá a késedelmesen érkező orosz Szu-35-ösök helyett. Ezeket 2027 végére kellene Teheránnak megkapnia, de 2026 elejéig csak 2 darabot szállítottak le. Ráadásul nem kizárt, hogy az elhúzódó ukrajnai háború miatt további csúszások várhatóak, a teljes, nagyjából 50 darabos flotta utolsó példányának leszállítása inkább 2028-ra tehető. Bár a kínai negyedik generációs géppel kapcsolatban egyelőre megakadni látszanak a fejlemények, 2026. február 8-án olyan esemény történt, ami újabb találgatásokra ad okot: a légierő ünnepségén a kínai katonai attasé átadta a J-20 ötödik generációs vadászgép makettjét Bahman Behmardnak, az iráni légierő parancsnokának.

China’s military attaché handed Iran’s Air Force commander a scale model of the J-20 stealth fighter during a formal meeting.Not good. pic.twitter.com/yDQKcENkC6 https://t.co/yDQKcENkC6 — Open Source Intel (@Osint613) February 10, 2026

A látványos átadót követően rögtön beindultak a találgatások: Irán megveheti Kína csúcsgépét?

A nagy átverés

A J-20-as üzlet minden szempontból komoly lépés lenne Teheránnak, ezzel ugyanis alaposan rá tudna ijeszteni Izraelre vagy az Egyesült Államokra. A típus először 2011-ben repült, majd 2017-ben szolgálatba állt a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légierejében (PLAAF). Egyelőre még senkinek nem értékesítették a lopakodó technológiával felszerelt gépet, Pakisztán és Algéria érdeklődéséről tudni, de hivatalos eladás még nem történt. A makett átadása még nem jelenti azt, hogy ezzel Irán biztosan megkapja majd a technológiát, mégis komoly üzenetet küld.

Peking és Teherán szorosabbra fűzi a védelmi-biztonsági kapcsolatokat, melynek része, hogy egyre gyakrabban tartanak közös haditengerészeti gyakorlatot az Ománi-öbölben. A helyi média ugyanakkor azt írta, hogy biztosra vehető egy sor kulcsfontosságú kínai fegyver érkezése: a J-20-asok mellett a sztárfegyver J-10C-t, HQ-9-es légvédelmi rendszert és JY-14 radarokat adnak át Iránnak. Az üzlet mintegy 2 milliárd dollár értékű, az iszlamista ország kőolajban egyenlíti ki a tartozását (ezt az üzleti modellt korábban más fegyvervásárlás során is alkalmazták már). Egyesek azt is tudni vélik, hogy Peking éppen amiatt gyorsította fel a szállításokat, mivel növekszik az Egyesült Államok fenyegetése az országon.

A hivatalos bejelentés még várat magára, addig pedig minden hasonló információ csak spekulációnak tekinthető. Ugyanakkor a gesztus Kínától aligha félreérthető:

a felemelkedőben lévő nagyhatalom jelezni akarja, hogy a korábbiaknál többet is hajlandó megtenni a szövetségesei védelme érdekében.

Nem tudni pontosan, hogy a gyakorlatban ez mit jelent. Előfordulhat, hogy ez csak egy trükk a Népköztársaság részéről, mivel remélik, hogy ezzel kellő elrettentő erőt tudnak mutatni. A másik szempont az amerikai szankciók semmibe vétele lehet. Amennyiben a keleti nagyhatalom ténylegesen J-20-as vadászgépeket szállítana az iszlamista országba, azzal jelezné, hogy nem törődik az esetleges követkeményekkel, ami Washington részéről érhetné.

Az ötödik generációs vadászgép eladása ellen szól, hogy a PLAAF eddig végig azt kommunikálta, hogy ezt a típust nem szánják exportra. Könnyen lehet, hogy egy szimpla diplomáciai gesztust értelmeztek túl a szakértők. A Kína és Irán közötti, egyre szorosabbá váló együttműködés viszont tagadhatatlan. A két ország 2021-ben kötött egymással átfogó stratégiai partnerségi megállapodást. Ennek a gazdasági pillér volt a legerősebb eleme, de a technológiacsere és a közös gyakorlatok egyaránt a része volt. Az egyre inkább védelmi-biztonsági jellegű kapcsolatokat erősíti, hogy Peking több katonai berendezést már eljuttatott Teheránnak, 2026 januárjában pedig DongFeng-17-es hiperszonikus, közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta átadásáról érkeztek meg nem erősített hírek. Ezek kifejezetten a felhalmozott amerikai hadieszközökre jelenthet veszélyt. Kína nagy mennyiségű nátrium-perklorátot is eljuttatott Iránnak, ez ballisztikus rakéták hajtóanyagaként hasznosítható.

Tel Aviv has accused China of providing DF 17 hypersonic missiles to Iran. Israeli intelligence agency Mossad has made these claims. pic.twitter.com/41l1MU50rp https://t.co/41l1MU50rp — Strategic Warfare (@WarUpdatespp) February 17, 2026

A J-20-as üzletet erőteljesen megkérdőjelezi, hogy Peking következetesen a másik, egyelőre fejlesztés alatt álló, szintén ötödik generációs keleti vadászgép, az J-35A-t akarja inkább más országoknak eladni. Az iparágban jártas személyek is úgy gondolják, hogy jóval nagyobb esélye van annak, hogy ez érkezhet inkább Kína vásárlóihoz. Valószínűleg úgy gondolkodik a keleti nagyhatalom, hogy előbbi a legkomolyabb technológiát kapja, míg utóbbi egy leegyszerűsített verzió lesz. Ezzel próbálják meg elkerülni, hogy a legfontosabb technikai információk illetéktelen kezekbe kerüljenek. Iránban az elmúlt időszak bebizonyította, hogy bőven vannak beépített hírszerzők magas szinteken, ami jelzi az aggodalmak megalapozottságát. Nem is csoda, hogy létezik egy vicc erről:

Vadászgépeket eladni Iránnak olyan, mintha tervrajzokat adnánk Izraelnek.

Mivel Jeruzsálem legfontosabb partnere az Egyesült Államok, ezért szinte egészen biztos, hogy szinte azonnal Washingtonban landolna minden, a Moszad által megszerzett információ a kínai fegyverekről. Ez kellemetlenül érinthetné Pekinget, kifejezetten az indo-csendes-óceáni térség befolyásolásáért vívott versenyfutásban.

A következő gondot az jelenti, hogy egy ötödik generációs vadászgép komplex és modern infrastruktúrát igényel, ennek kiépítése sok időt vesz igénybe. A kiképzés akár évekig is eltarthat, mire a pilóták megfelelő tapasztalatot szereznek az irányításban. Ezek mind kulcsfontosságú szempontok, ám egyelőre sehol nincs jele annak, hogy Teherán és Peking dolgozna ezeken.

A Közel-Kelet hatalma szinte egészen biztosan nem kapja meg a J-20-as vadászgépet, sokkal inkább arról lehet szó, hogy a felek megpróbálnak valamilyen elrettentő erőt sugározni. Kína ezzel a nemzetközi reakciókat is felmérheti, kommunikációs manőverként értelmezhető. Iránnak jelenleg nem is elsősorban a vadászgépek, hanem a légvédelem területén kellene megerősítenie a képességeit, itt bizonyítottan létezik technológiatranszfer. Kérdés, hogy egy esetleges nagyszabású amerikai támadásesetén ez mire lehet elég. Kínai állítások szerint Peking olyan radarral is rendelkezik, amely képes az ötödik generációs lopakodó vadászgépeket is észrevenni, nem kizárt, hogy ez feltűnhet az országban. A két hatalom közötti kapcsolatok mélyülése egyelőre gyerekcipőben jár, ezért

aligha lehet arra számítani, hogy Kína jelentős katonai segítséget nyújt.

Ugyanakkor a jövőre nézve akár az ötödik generációs vadászgépek, akár a légvédelmi eszközök terén sokkal szorosabbá válhat a kapcsolat. Ez egyszerre okozhat fejfájást az Egyesült Államoknak és Oroszországnak is. Kérdés persze, hogy Washington a támadás mellett dönt-e és ha igen, az milyen eredménnyel járhat Teheránra nézve.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images