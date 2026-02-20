Kiszivárgott a dokumentum: egyesíti erejét Európa öt legerősebb országa - Újfajta fegyver épül

Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság védelmi miniszterei február 20-án, pénteken találkoztak Krakkóban, hogy egyeztessenek az együttműködés részleteiről. A Reuters birtokába jutott dokumentum, valamint a lengyel védelmi minisztérium egyik forrása szerint

az öt ország közös katonai drónfejlesztésbe kezdene.

A fejlesztés fókuszában az úgynevezett "elfogódrónok" állnának: ezek korszerű légvédelmi eszközök, melyek hatékony alternatívát jelenthetnek a drága légvédelmi rakétákkal, rakétarendszerekkel szemben. A fejlesztésben ukrán tapasztalatot és európai hadiipari vállalatok hasznosítanának.

A projektről hamarosan közös nyilatkozat, nyilvános tervezet is lesz - az öt állam kötelezettséget vállal az Oroszország felől érkező hibrid fenyegetések elhárítására és Ukrajna katonai támogatására is.

