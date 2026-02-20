Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság védelmi miniszterei február 20-án, pénteken találkoztak Krakkóban, hogy egyeztessenek az együttműködés részleteiről. A Reuters birtokába jutott dokumentum, valamint a lengyel védelmi minisztérium egyik forrása szerint
az öt ország közös katonai drónfejlesztésbe kezdene.
A fejlesztés fókuszában az úgynevezett "elfogódrónok" állnának: ezek korszerű légvédelmi eszközök, melyek hatékony alternatívát jelenthetnek a drága légvédelmi rakétákkal, rakétarendszerekkel szemben. A fejlesztésben ukrán tapasztalatot és európai hadiipari vállalatok hasznosítanának.
A projektről hamarosan közös nyilatkozat, nyilvános tervezet is lesz - az öt állam kötelezettséget vállal az Oroszország felől érkező hibrid fenyegetések elhárítására és Ukrajna katonai támogatására is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az Európai Bizottság készül a következő pandémiára: jöhetnek az újgenerációs vakcinák
Hatalmas összeget szánnak a célra.
A szabályozás, ami mindent lassít: hogyan fogja meg a plázastop a boltláncokat?
A szubjektivitás a fő probléma.
Hivatalos: Magyar Péter a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje
Ő vezeti a listát is.
Kiszivárgott a dokumentum: egyesíti erejét Európa öt legerősebb országa - Újfajta fegyver épül
Vége a drága légvédelmi rakéták korának.
Tragédia a turistaparadicsomban: rejtélyes körülmények között hunyt el a híres üzletember
Eljárások folytak ellene.
Váratlan bejelentés érkezett: új, nagyszabású program indulhat 40 év alattiaknak
Lázár János közölte.
Megjött a válasz Brüsszelből a magyar kormánynak a Barátság-olajvezeték leállása miatti vitában
Már lépett az Európai Bizottság a magyar–szlovák olajellátás ügyében.
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.