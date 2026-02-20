  • Megjelenítés
Kiszivárgott a dokumentum: egyesíti erejét Európa öt legerősebb országa - Újfajta fegyver épül
Globál

Kiszivárgott a dokumentum: egyesíti erejét Európa öt legerősebb országa - Újfajta fegyver épül

Portfolio
Öt európai ország – köztük négy uniós tagállam és az Egyesült Királyság – közös katonai drónfejlesztési terv bejelentésére készül a Reuters információi szerint.

Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság védelmi miniszterei február 20-án, pénteken találkoztak Krakkóban, hogy egyeztessenek az együttműködés részleteiről. A Reuters birtokába jutott dokumentum, valamint a lengyel védelmi minisztérium egyik forrása szerint

az öt ország közös katonai drónfejlesztésbe kezdene.

A fejlesztés fókuszában az úgynevezett "elfogódrónok" állnának: ezek korszerű légvédelmi eszközök, melyek hatékony alternatívát jelenthetnek a drága légvédelmi rakétákkal, rakétarendszerekkel szemben. A fejlesztésben ukrán tapasztalatot és európai hadiipari vállalatok hasznosítanának.

A projektről hamarosan közös nyilatkozat, nyilvános tervezet is lesz - az öt állam kötelezettséget vállal az Oroszország felől érkező hibrid fenyegetések elhárítására és Ukrajna katonai támogatására is.

Még több Globál

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Figyelmeztet Zelenszkij: olyan tudást szereznek a külföldi katonák Oroszországban, ami egy egész régióra veszélyt jelent

Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna

Kapcsolódó cikkünk

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Figyelmeztet Lavrov: ha Donald Trump ezt tényleg meglépi, egy egész régióra katasztrófa vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility