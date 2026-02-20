  • Megjelenítés
Kivonja egy országból Amerika az F-35-ös vadászgépeit – Ez lehet a háború biztos jele
Kivonja egy országból Amerika az F-35-ös vadászgépeit – Ez lehet a háború biztos jele

Az Egyesült Államok az Iránnal elmélyülő feszültség közepette egyre többet mozgatja a különböző fegyvereit. A legújabb húzás egy Norvégiát érinti – írja az Iran International.

Jelentések szerint elhagyják az amerikai katonai repülőgépek a skandináv országot. Ezek között a legmodernebb, ötödik generációs lopkodó F-35-ös vadászgépek is vannak. A helyi újság értesülései szerint a Cold Response hadgyakorlaton azért nem vesznek részt mivel fokozódik a feszültség Iránnal és bármelyik percben kirobbanhat a háború.

Az értesülést a norvég fegyveres erők is megerősítették, kijelentve, hogy az amerikai gépek egy része azért nem vesz részt a műveletben, mert máshol vetik be azokat.

A gyakorlat ennek ellenére tovább folytatódik. A szakértők már napok óta találgatják, hogy mikor indulhat meg az Egyesült Államok nagyszabású támadása. Egyes értesülések szerint a Közel-Keletre irányított jelentős számú fegyverarzenál nagyjából szombatra lehet teljes, azzal már heteken át tartó, súlyos bombázásba kezdhetnek az síita rezsim ellen. Donald Trump amerikai elnök hivatalos döntéséről egyelőre még nem tudni.

Kiderült, mikor indulhat Amerika elsöprő támadása: heteken át bombázhatják a rezsimet

Címlapkép forrása: Shutterstock

