Komoly ultimátumot adott Trump: minden lehetőség az asztalon van

Trump nyíltan megfenyegette Teheránt. Jelezte:
amennyiben az iráni fél nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni és elfogadható feltételek mellett megegyezni, Washington kész akár katonai eszközökhöz is nyúlni.
Az amerikai elnök, korábbi megnyilvánulásaihoz hasonlóan, ezúttal is határozott hangnemet ütött meg Iránnal szemben.
Egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok számára minden lehetőség az asztalon van.
