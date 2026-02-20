  • Megjelenítés
Komoly ultimátumot adott Trump: minden lehetőség az asztalon van
Komoly ultimátumot adott Trump: minden lehetőség az asztalon van

Donald Trump amerikai elnök pénteken figyelmeztette Iránt, hogy a teheráni vezetésnek jobb, ha méltányos megállapodást köt, miközben a katonai erő alkalmazását is mérlegeli.

Trump nyíltan megfenyegette Teheránt. Jelezte:

amennyiben az iráni fél nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni és elfogadható feltételek mellett megegyezni, Washington kész akár katonai eszközökhöz is nyúlni.

Az amerikai elnök, korábbi megnyilvánulásaihoz hasonlóan, ezúttal is határozott hangnemet ütött meg Iránnal szemben.

Egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok számára minden lehetőség az asztalon van.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

