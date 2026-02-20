  • Megjelenítés
Globál

"Könyörtelennek kell lennie" - dermesztő kijelentést tett az amerikai tábornok arról, hogy hogyan kell háborúzni

Portfolio
A NATO tüzérségi egységei öt országban, kilenc gyakorlótéren tesztelték együttműködési képességeiket egy nagyszabású hadgyakorlaton. A manőverek az ukrajnai harcok forgatókönyveit idézték, ahol a gyors célmegjelölés, a határokon átívelő tűzcsapások és a légvédelem egyaránt központi szerepet kaptak - jelentette a Defense News.

A Dynamic Front elnevezésű, amerikai vezetésű hadgyakorlatot január 26. és február 13. között tartották, összesen 23 ország részvételével. A művelet fő célja a tüzérségi interoperabilitás éles körülmények közötti ellenőrzése volt, ami a különböző nemzetek rendszereinek gyors összekapcsolását és a célmegjelölési adatok határokon átívelő megosztását jelenti.

A résztvevő egységeknek az ukrajnai harcok intenzitását és összetettségét szimuláló forgatókönyv szerint kellett helytállniuk.

Az amerikai hadsereg tisztjei arról számoltak be, hogy a gyakorlat során napi 1500 tűzcsapást kellett végrehajtani.

Ezzel párhuzamosan egy nagyszabású európai konfliktust modellező helyzetben naponta 600–1200 légi fenyegetést – köztük drónokat és rakétákat – is el kellett hárítaniuk.

Steven Carpenter dandártábornok, az amerikai hadsereg európai 56. tüzérségi parancsnokságának vezetője a Stars and Stripes beszámolója szerint úgy fogalmazott, hogy a tömeges tüzérségi tűz elrettentő célokat szolgál. Véleménye szerint a csapásoknak "olyan könyörtelennek" kell lenniük, hogy egyetlen ellenség se merjen támadást indítani.

A résztvevő egységek a korábbi gyakorlatokhoz képest hatszor gyorsabban állították fel a tűzcsapások összehangolásához szükséges vezetési és irányítási rendszereket. Az összekapcsolhatóság kulcseleme az ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities) nevű titkosított szoftvercsomag. Ez a felület a NATO digitális közös nyelveként szolgál a különböző nemzeti tüzérségi és vezetési rendszerek összekötéséhez, emellett valós idejű célmegjelölési adatokat biztosít a más országokban állomásozó egységek számára is. Az amerikai tisztek korábban elmondták, hogy az ASCA-t a tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztik, a rendszert pedig már több mint egy tucat NATO-tagállam integrálta saját vezetési rendszerébe.

Címlapkép forrása: Portfolio

