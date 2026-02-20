  • Megjelenítés
Megvillantotta legjobb fegyvereit a NATO egyik legerősebb országa - Látványos erődemonstrációval ijesztenek rá az oroszokra
Megvillantotta legjobb fegyvereit a NATO egyik legerősebb országa - Látványos erődemonstrációval ijesztenek rá az oroszokra

Látványos katonai erődemonstrációt tartott Lengyelország a főváros melletti Zielonka térségében: Európa egyik legerősebb és leggyorsabban fejlődő hadereje új drónokat, UGV-ket, távirányított páncélozott járműveket mutatott be.

A gyakorlatról közétett felvételeken számos új generációs lengyel haditechnikai eszköz látható, felbukkan rajta egyebek mellett

  • egy Bluszcz névre hallgató távirányított aknatelepítő eszköz, amely a lengyel kormány közlése szerint akár 48 óra alatt teljes aknazárat tudna vonni az orosz-lengyel határra,
  • egy Borsuk névre hallgató lövészpáncélos kezelő nélküli toronnyal, páncéltestből irányított fegyverzettel – ez az eszköz lőgyakorlatot is tart,
  • újfajta FPV-drónok, melyek járműveket semmisítenek meg,
  • a PGZ-19RA katonai felderítő és csapásmérő drón,
  • a PIAP Hunter távirányított szárazföldi jármű (UGV),
  • a Kuna, egy fegyverzettel is fölszerelhető UGV,
  • más, vezető nélküli eszközök, melyek logisztikai feladatokat látnak el, például katonáknak segítenek felszerelésük szállításában.

Az erődemonstráció egyértelműen Oroszországnak szól

– Varsó Moszkvát tekinti az elsődleges katonai fenyegetésnek. Lengyelország nemrég bejelentette, hogy kilépnek az ottawai egyezményből is, ami a gyalogsági taposóaknák telepítését korlátozza, erről is szó volt az eseményen.

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

