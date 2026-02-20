Megvillantotta legjobb fegyvereit a NATO egyik legerősebb országa - Látványos erődemonstrációval ijesztenek rá az oroszokra

A gyakorlatról közétett felvételeken számos új generációs lengyel haditechnikai eszköz látható, felbukkan rajta egyebek mellett
- egy Bluszcz névre hallgató távirányított aknatelepítő eszköz, amely a lengyel kormány közlése szerint akár 48 óra alatt teljes aknazárat tudna vonni az orosz-lengyel határra,
- egy Borsuk névre hallgató lövészpáncélos kezelő nélküli toronnyal, páncéltestből irányított fegyverzettel – ez az eszköz lőgyakorlatot is tart,
- újfajta FPV-drónok, melyek járműveket semmisítenek meg,
- a PGZ-19RA katonai felderítő és csapásmérő drón,
- a PIAP Hunter távirányított szárazföldi jármű (UGV),
- a Kuna, egy fegyverzettel is fölszerelhető UGV,
- más, vezető nélküli eszközök, melyek logisztikai feladatokat látnak el, például katonáknak segítenek felszerelésük szállításában.
Az erődemonstráció egyértelműen Oroszországnak szól
– Varsó Moszkvát tekinti az elsődleges katonai fenyegetésnek. Lengyelország nemrég bejelentette, hogy kilépnek az ottawai egyezményből is, ami a gyalogsági taposóaknák telepítését korlátozza, erről is szó volt az eseményen.
