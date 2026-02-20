"Könyörtelennek kell lennie" - dermesztő kijelentést tett az amerikai tábornok arról, hogy hogyan kell háborúzni
A NATO tüzérségi egységei öt országban, kilenc gyakorlótéren tesztelték együttműködési képességeiket egy nagyszabású hadgyakorlaton. A manőverek az ukrajnai harcok forgatókönyveit idézték, ahol a gyors célmegjelölés, a határokon átívelő tűzcsapások és a légvédelem egyaránt központi szerepet kaptak - jelentette a Defense News.
Hát ez nagyon kínos: meghívtak egy vezetőt Trump béketanácsára, csak vízumot felejtettek el adni neki
Fehéroroszország közölte, hogy a hivatalos meghívó ellenére sem kapott amerikai vízumot a Béketanács alakuló ülésére – írja a minszki külügyminisztérium február 19-i közleményére hivatkozva a Kyiv Independent.
Véget ért az ukrán menekültek különleges státusza Lengyelországban.
Karol Nawrocki lengyel elnök csütörtökön aláírta azt a törvényt, amely az ukrán menekülteket támogató programokat elkezdi beintegrálni a lengyel jogrendszer általános menekültvédelmi keretei közé. Az ukrán menekültek eddig egy külön szabályrendszer alapján kaptak támogatást, amely könnyebbé tette számukra a lakhatási, munkaügyi, szociális és oktatási támogatások elérését.
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
A Béketanács alakuló ülését követően Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország ellen érvényben lévő összes szankciót. Brüsszelben válságstábot hívtak össze azután, hogy az orosz dróntámadás miatt megrongálódott Barátság köolajvezeték leállását követően Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
