  • Megjelenítés
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
A Béketanács alakuló ülését követően Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország ellen érvényben lévő összes szankciót. Brüsszelben válságstábot hívtak össze azután, hogy az orosz dróntámadás miatt megrongálódott Barátság köolajvezeték leállását követően Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. A genfi békecsúcs eredménytelenül zárult, Moszkva, Kijev és Washington nem tudott előrelépéseket elérni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

"Könyörtelennek kell lennie" - dermesztő kijelentést tett az amerikai tábornok arról, hogy hogyan kell háborúzni

A NATO tüzérségi egységei öt országban, kilenc gyakorlótéren tesztelték együttműködési képességeiket egy nagyszabású hadgyakorlaton. A manőverek az ukrajnai harcok forgatókönyveit idézték, ahol a gyors célmegjelölés, a határokon átívelő tűzcsapások és a légvédelem egyaránt központi szerepet kaptak - jelentette a Defense News.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Hát ez nagyon kínos: meghívtak egy vezetőt Trump béketanácsára, csak vízumot felejtettek el adni neki

Fehéroroszország közölte, hogy a hivatalos meghívó ellenére sem kapott amerikai vízumot a Béketanács alakuló ülésére – írja a minszki külügyminisztérium február 19-i közleményére hivatkozva a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Hát ez nagyon kínos: meghívtak egy vezetőt Trump béketanácsára, csak vízumot felejtettek el adni neki
Megosztás

Véget ért az ukrán menekültek különleges státusza Lengyelországban.

Karol Nawrocki lengyel elnök csütörtökön aláírta azt a törvényt, amely az ukrán menekülteket támogató programokat elkezdi beintegrálni a lengyel jogrendszer általános menekültvédelmi keretei közé. Az ukrán menekültek eddig egy külön szabályrendszer alapján kaptak támogatást, amely könnyebbé tette számukra a lakhatási, munkaügyi, szociális és oktatási támogatások elérését.

(Kyiv Independent)

Megosztás

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A Béketanács alakuló ülését követően Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország ellen érvényben lévő összes szankciót. Brüsszelben válságstábot hívtak össze azután, hogy az orosz dróntámadás miatt megrongálódott Barátság köolajvezeték leállását követően Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Csütörtöki hírfolyamunk ezen a linken olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Döntött Donald Trump: egyetlen tollvonással súlyos csapást mér Oroszországra - Folytatja Joe Biden munkáját

Azonnali rendkívüli ülést hívtak össze Brüsszelben a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Gyengült a forint csütörtökön
Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility