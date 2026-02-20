  • Megjelenítés
Riadót fújtak: orosz harci gépek jelentek meg, azonnal lépett az amerikai légierő
Globál

Riadót fújtak: orosz harci gépek jelentek meg, azonnal lépett az amerikai légierő

Portfolio
Az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) 2025. február 19-én jelentette, hogy öt orosz katonai repülőgépből álló köteléket észlelt és követett nyomon az alaszkai légvédelmi azonosító zónában. Az eseményre válaszul amerikai vadászgépek és támogató repülőgépek emelkedtek a magasba - jelentette az Army Recognition.

A parancsnokság közleménye alapján az orosz kötelék két Tu–95-ös stratégiai bombázóból, két Szu–35-ös vadászgépből és egy A–50-es légtérellenőrző repülőgépből állt. Az elfogásukra két F–16-os és két F–35-ös vadászgépet, egy E–3-as légtérellenőrző gépet, valamint négy KC–135-ös légi utántöltőt vetettek be. Az amerikai egységek azonosították, majd kísérték az orosz gépeket.

Az orosz gépek végig a nemzetközi légtérben maradtak, és nem sértették meg sem az Egyesült Államok, sem Kanada szuverén légterét.

Az incidens ennek ellenére összehangolt reakciót váltott ki. A művelet célja az egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bíró sarkvidéki térség felügyelete, valamint az esetleges fenyegetések elrettentése volt.

Bár az ilyen jellegű incidensek önmagukban nem számítanak példa nélkülinek, az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak. Ezek az események jól tükrözik a sarkvidéki régió körül fokozódó nagyhatalmi feszültségeket.

Még több Globál

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Lassan minden készen áll: napokon belül lángba borulhat Amerika legnagyobb ellensége - Mindenki Donald Trump végső döntésére vár

Fontos fejlesztéssel rukkolt elő Oroszország: ezzel a megoldással cseleznék ki a halálos fenyegetést

Kapcsolódó cikkünk

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Fontos fejlesztéssel rukkolt elő Oroszország: ezzel a megoldással cseleznék ki a halálos fenyegetést

Megvillantotta legjobb fegyvereit a NATO egyik legerősebb országa - Látványos erődemonstrációval ijesztenek rá az oroszokra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Figyelmeztet Lavrov: ha Donald Trump ezt tényleg meglépi, egy egész régióra katasztrófa vár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility