Riadót fújtak: orosz harci gépek jelentek meg, azonnal lépett az amerikai légierő

A parancsnokság közleménye alapján az orosz kötelék két Tu–95-ös stratégiai bombázóból, két Szu–35-ös vadászgépből és egy A–50-es légtérellenőrző repülőgépből állt. Az elfogásukra két F–16-os és két F–35-ös vadászgépet, egy E–3-as légtérellenőrző gépet, valamint négy KC–135-ös légi utántöltőt vetettek be. Az amerikai egységek azonosították, majd kísérték az orosz gépeket.
Az orosz gépek végig a nemzetközi légtérben maradtak, és nem sértették meg sem az Egyesült Államok, sem Kanada szuverén légterét.
Az incidens ennek ellenére összehangolt reakciót váltott ki. A művelet célja az egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bíró sarkvidéki térség felügyelete, valamint az esetleges fenyegetések elrettentése volt.
Bár az ilyen jellegű incidensek önmagukban nem számítanak példa nélkülinek, az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak. Ezek az események jól tükrözik a sarkvidéki régió körül fokozódó nagyhatalmi feszültségeket.
