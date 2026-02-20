Valami nagyon bejött Ukrajnának - Sorban állnak nála a katonai hatalmak

David Alojan, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárhelyettese a Reutersnek elmondta: a hadiállapot idején működő állami engedélyezési bizottság a hónap elején jóváhagyta a hadiipari gyártók negyven exportkérelmének többségét. Ukrajna a 2022-es orosz invázió kezdete óta felfüggesztette a fegyverexportot, miközben jelentős forrásokat fordított saját hadiiparának fejlesztésére, különösen a drónok és a rakéták területén. A háborús tapasztalatokra építve az ukrán védelmi technológiai szektor az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül.
Alojan szerint az exportpotenciál – a késztermékeket, alkatrészeket, részegységeket és szolgáltatásokat is beleértve – jelentősen meghaladja a háború előtti szintet. A tisztségviselő ugyanakkor óvatosan nyilatkozott a kivitel azonnali felfutásának kilátásairól. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna saját katonai szükségletei továbbra is elsőbbséget élveznek.
Az ukrán védelmi technológia iránt számos szövetséges érdeklődik. Alojan a legaktívabbak között
Németországot, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat, a skandináv államokat, valamint három közel-keleti és legalább egy ázsiai országot említett.
Az egyik – meg nem nevezett – közel-keleti ország, amely régóta fegyverkereskedelmi kapcsolatban áll Kijevvel, a drónok és a nehézgépjárművek iránt mutat érdeklődést.
Kijev az egyszerű késztermék-export helyett a vegyesvállalatokat és az egyéb együttműködési formákat részesíti előnyben. Ezek révén ugyanis pénzügyi forrásokat vonhat be, új ellátási láncokat hozhat létre, valamint új technológiákhoz juthat hozzá. Az exportengedélyek kiadásakor előnyt élveznek azok az országok, amelyek a háborúban a legaktívabban támogatják Ukrajnát.
Kijev egy hadiipari exportvám bevezetését is fontolgatja. Bár végleges döntés még nem született, Alojan szerint az intézkedés indokolttá tenné az állam számára az exportengedélyezést, mivel a bevételeket a saját, forráshiányos katonai szükségletekre fordíthatnák. A jóváhagyott kérelmek egyike sem vonatkozik kész fegyverek végleges kivitelére; többségük valójában Ukrajnába történő visszaimportot céloz, frontvonalon történő felhasználásra. Néhány kérelem az ukrán–amerikai FrankenSAM programhoz kapcsolódik, amelynek keretében szovjet gyártmányú rendszereket ötvöznek nyugati rakétákkal, új légvédelmi eszközöket hozva létre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Reuters
