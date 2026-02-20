  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: egyetlen pillanat alatt kulcsfontosságú bázisokat vesztett el Donald Trump - Borul az egész katonai művelet?

A brit kormány megtagadta, hogy az Egyesült Államok brit katonai támaszpontokat vegyen igénybe egy esetleges Irán elleni katonai csapáshoz - írta meg a CNN.

Több brit lap – köztük a The Times, a BBC, a The Guardian és a The Telegraph – egybehangzó értesülései szerint

Keir Starmer miniszterelnök elutasította Donald Trump amerikai elnök kérését, aki brit bázisokat akart használni Irán elleni csapásmérő tevékenység előkészítéséhez.

A megkeresés az angliai RAF Fairford légibázisra és az Indiai-óceánon található Diego Garcia brit tengerentúli területre vonatkozott. Mindkét támaszpont régóta kulcsszerepet tölt be az amerikai légierő távolsági hadműveleteiben:

Diego Garcia a stratégiai bombázók egyik legfontosabb előretolt állomáshelye.

A brit kormány állítólag azért nem engedi Amerikának a bázisok használatát, mert úgy látják, egy

Irán elleni katonai csapás lehet, hogy sértené a nemzetközi jogot.

Starmer és Trump kedden telefonon egyeztetett a közel-keleti és európai békefolyamatokról, ám

másnap Trump a Truth Social platformján nyilvánosan bírálta a brit kormányfőt.

Trump nyíltan kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak szüksége lehet Diego Garciára és Fairfordra "egy rendkívül instabil és veszélyes rezsim potenciális támadásának felszámolásához". Egyúttal visszavonta támogatását a Chagos-szigetek Mauritiusnak történő átadásáról szóló megállapodástól, amelyet korábban még elfogadhatónak ítélt.

A Chagos-szigeteket – ahol Diego Garcia is található – Nagy-Britannia a gyarmati időszak végén választotta le Mauritiustól. A Nemzetközi Bíróság 2019-es döntése értelmében a szigeteket a dekolonizáció jegyében a lehető leghamarabb vissza kell adni. A brit kormány egy 99 éves bérleti szerződéssel kívánta biztosítani a katonai jelenlétet a területen, miközben a szuverenitást átengedi Mauritiusnak.

Az amerikai külügyminisztérium mindössze egy nappal Trump bejegyzése előtt még támogatta a brit–mauritiusi megállapodást.

