Végre kiderülhet az igazság a történelem egyik legnagyobb rejtélyéről - Donald Trump mindent elmond az emberiségnek

Az amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében arra szólította fel Pete Hegseth védelmi minisztert és más illetékes vezetőket, hogy

kezdjék meg az UFO-észlelésekre vonatkozó dokumentumok azonosítását és közzétételét.

Egyelőre nem világos, pontosan milyen iratok kerülhetnek napvilágra, és azok mit tartalmaznak. A Pentagon évtizedek óta nyomon követi az úgynevezett azonosítatlan rendellenes jelenségeket (UAP), ám a hadsereg 2024-es jelentése szerint egyetlen kormányzati vizsgálat sem igazolta a földönkívüli élet létezését.

A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy Barack Obama egy podcastben arról beszélt:

a földönkívüliek valósak lehetnek.

A volt elnök később pontosított: hivatali ideje alatt nem látott bizonyítékot ember és földönkívüli lény közötti kapcsolatra. Meggyőződése elsősorban azon alapul, hogy "statisztikailag az univerzum annyira hatalmas, hogy jó eséllyel létezik élet odakint".

Trump újságírói kérdésre úgy reagált, nem tudja, léteznek-e földönkívüliek. Hozzátette ugyanakkor, hogy Obama "nagy hibát követett el" és "minősített információt adott ki".

A hadsereg illetékes szervezete, az AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) szerint az UAP-jelentések jelentős része madarak, léggömbök, drónok, műholdak és más hétköznapi jelenségek számlájára írható. Számos eset azonban továbbra is megoldatlan maradt. A hivatal 2024-es jelentésében hangsúlyozta: nem találtak bizonyítékot földönkívüli lények, tevékenység vagy technológia létezésére. Arra sincs utalás, hogy az észlelt jelenségek külföldi ellenséges hatalmakhoz lennének köthetők.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain