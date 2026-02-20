Villámgyors átcsoportosítás történt Európa legforróbb pontján: mozgolódnak a vadászgépek

A NATO Szövetséges Légierő-parancsnoksága február 18-án jelentette be, hogy a spanyol harci repülőgépek egy A400M szállítógép támogatásával érkeztek meg a Fekete-tenger partján fekvő bázisra. A lépés a szövetség keleti szárnyának megerősítését szolgálja, válaszul az Ukrajna elleni orosz háborúra, valamint a NATO területe közelében ismétlődő drón- és rakétatevékenységre.

A spanyol kontingens mintegy 60 főt számlál – pilótákat, repülőműszakiakat és kiszolgáló személyzetet –, akik

több héten át működnek együtt a bázison már állomásozó német Eurofighter-egységgel és a román F–16-os pilótákkal.

A műveletek a torrejóni Egyesített Légi Hadműveleti Központ irányítása alatt zajlanak.

A közös tevékenység a légtérrendészeti készültségi szolgálattól a gyakorló riasztásokon át a Fekete-tenger térségében végrehajtott megerősített légtérellenőrző járőrözésig terjed. A spanyol és német hajózók vegyes kötelékben repülnek, közös bevetéstervezést folytatnak, és gyakorolják az egymás gépeinek kölcsönös kiszolgálását is.

A telepítés jelentőségét az adja, hogy egyetlen többnemzeti műveletben ötvözi a légtérrendészetet, az elrettentést és a rugalmas harci alkalmazás (ACE) koncepcióját. A viszonylag kis létszámú, de nagy harcértékű egység gyors áttelepíthetősége azt szemlélteti, hogy a NATO órák alatt képes harci repülőgépeket átcsoportosítani a keleti szárny leginkább veszélyeztetett pontjaira.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images