Az amerikai hírszerzés szerint Kína titokban új nukleáris arzenált fejleszt

Több, az amerikai hírszerzési jelentéseket ismerő forrás szerint Kína az elmúlt években legalább egy titkos robbantásos kísérletet hajtott végre, miközben átfogó modernizációba kezdett nukleáris arzenálja teljes átalakítása érdekében. Az amerikai értékelések úgy látják, Peking célja, hogy technológiailag a világ legfejlettebb nukleáris képességeivel rendelkező hatalommá váljon.
Az Egyesült Államok szerint a 2020 júniusában, az északnyugat-kínai Lop Nur létesítményben végrehajtott robbantás megsértette Kína 1996 óta érvényben lévő, önkéntes kísérleti moratóriumát. A kísérlet tényét amerikai külügyi tisztviselők korábban nyilvánosságra hozták, ám annak feltételezett célja csak most vált ismertté. A hírszerzési információk alapján a robbantás összefüggésben állhat a következő generációs fegyverrendszerek fejlesztésével, köztük olyan eszközökkel, amelyek egyetlen rakétáról több, miniatürizált robbanófej célba juttatására képesek.
Az amerikai források szerint Kína alacsony hatóerejű, taktikai nukleáris fegyverek fejlesztését is megkezdhette. Ilyen típusú eszközöket korábban nem állított hadrendbe. Ezeket elsősorban regionális konfliktushelyzetekben vethetnék be, például egy Tajvannal kapcsolatos válság esetén.
Washingtonban vita zajlik arról, hogy a fejlesztések Kína nukleáris stratégiájának esetleges átalakulását jelzik-e. Bár Peking évtizedek óta a nem elsőként alkalmazás elvét hirdeti, egy 2023-as globális kormányzási javaslatában már nem szerepelt kifejezetten ez a vállalás, ami találgatásokat indított el a doktrína esetleges módosulásáról.
Kína 1964 óta rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Arzenálja jelenleg elmarad az Egyesült Államok és Oroszország készleteitől, ugyanakkor a közelmúltban a leggyorsabb ütemű bővítést hajtotta végre a világon. Egy 2024-es amerikai védelmi hírszerzési jelentés szerint a modernizáció célja a hosszú távú stratégiai verseny az Egyesült Államokkal.
Amerikai tisztviselők szerint a 2020-as esemény szeizmikus adatai 2,75-ös erősségű robbanást jeleztek. Szakértők úgy vélik, az adatok nem felelnek meg bányászati robbantásnak vagy földrengésnek, és összhangban állnak egy nukleáris kísérlet jellemzőivel. Ugyanakkor más elemzők hangsúlyozzák, hogy a szeizmikus információk önmagukban nem elegendőek a teljes bizonyossághoz.
A kínai nagykövetség washingtoni szóvivője visszautasította a vádakat, és politikai manipulációnak nevezte az amerikai állításokat. A Pentagon hivatalosan nem kommentálta a konkrét hírszerzési értékeléseket.
Az amerikai értékelések szerint Kína modernizációs programja nem csupán új fegyverek fejlesztésére irányul, hanem azok túlélőképességének és megbízhatóságának növelésére is. A források szerint Peking attól tart, hogy egy esetleges megelőző csapás jelentősen csökkenthetné válaszcsapási képességét, ezért technológiai fejlesztésekkel igyekszik biztosítani rendszereinek működőképességét.
Címlapkép forrása: UCG via Getty Images
