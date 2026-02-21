Elhalasztják a két európai vezető csúcstalálkozóját, de állítólag nem a szóváltásuk miatt

Meloni a február 12-én, a belgiumi Alden Biesen-kastélyban tartott versenyképességi találkozón kezdeményezte a halasztást Macronnál – közölte egy francia diplomáciai forrás a Politicóval. Az illetékes határozottan cáfolta, hogy az időpont-módosításnak bármi köze lenne a két vezető között a közelmúltban kirobbant diplomáciai szóváltáshoz.

A toulouse-i csúcs a francia-olasz kapcsolatok rendezését szolgálta volna,

amelyen a két vezető kulcsfontosságú miniszterek részvételével egyeztetett volna a közös szakpolitikai prioritásokról. Franciaország és Olaszország legutóbb 2020-ban tartott hasonló szintű kétoldalú találkozót, amikor Giuseppe Conte akkori olasz miniszterelnök Nápolyban fogadta Macront.

Ez lett volna az első ilyen csúcstalálkozó a Róma és Párizs közötti együttműködést megerősítő Quirinale-szerződés aláírása, illetve Meloni megválasztása óta. A két politikus viszonyát eddig számos kérdésben – a migrációs politikától a jogállamiság helyzetéig – komoly nézeteltérések terhelték.

A feszültség múlt csütörtökön lángolt fel ismét, amikor Macron bírálta Melonit, amiért az olasz kormányfő a 23 éves szélsőjobboldali aktivista, Quentin Deranque múlt hétvégi lyoni meggyilkolását "egész Európa sebének" nevezte.

Meloni kijelentette, hogy meglepte Macron reakciója, és tisztázta: nem állt szándékában beavatkozni Franciaország belügyeibe, viszonzásul pedig korábbi nézeteltéréseket emlegetett fel – például azt, amikor a francia kormány Meloni választási győzelme után néhány nappal közölte, hogy figyelemmel fogja kísérni a jogállamiság helyzetét Olaszországban.

A toulouse-i csúcstalálkozó elhalasztásáról szombaton korábban az Il Sole 24 Ore című olasz napilap számolt be elsőként.

