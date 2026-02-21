Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat

Az ukrán külügyminisztérium közleménye szerint a két ország kormányának fellépése különösen provokatív és felelőtlen, tekintve, hogy Oroszország célzott csapásokat mér az ukrán energetikai infrastruktúrára. Moszkva célja, hogy a szélsőséges hidegben megfossza a lakosságot az áram-, a távhő- és a gázellátástól.
Kijev szerint Magyarország és Szlovákia ezzel az agresszor érdekeit szolgálja ki,
ráadásul saját energiavállalatainak is kárt okoz, amelyek piaci alapon folytatnak energiakereskedelmet.
Az ukrán fél kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az Európai Bizottsággal az orosz légicsapások okozta infrastrukturális károk ügyében. A Barátság kőolajvezetéket ért támadások következményeiről a magyar és a szlovák kormányt is tájékoztatták. A helyreállítási és stabilizációs munkálatok a mindennapos rakétafenyegetés árnyékában is zajlanak, emellett Ukrajna alternatív megoldásokat is javasolt a két ország nem orosz eredetű kőolajjal történő ellátására.
A dokumentum leszögezi, hogy Ukrajna mindig is az EU megbízható energetikai partnere és az energiahordozók szállításában kiszámítható tranzitország volt. Ugyanakkor a Budapestről és Pozsonyból érkező "alaptalan és felelőtlen fenyegetések" miatt Kijev fontolóra veszi az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodásban rögzített korai előrejelző mechanizmus aktiválását.
Az ukrán külügyminisztérium felszólította a magyar és a szlovák kormányt a konstruktív együttműködésre és a felelős magatartásra.
"Az ultimátumokat a Kremlnek kellene küldeni, semmiképpen sem Kijevnek" – zárul a nyilatkozat.
Ukrajna az Európai Bizottságnak küldött levelében az Odessza-Brodi olajvezeték használatát javasolja a Barátság vezeték helyett, ezzel biztosítva Magyarország és Szlovákia kőolajellátását. Míg Kijev az orosz támadások okozta súlyos károkra és a szükséges helyreállítási munkálatokra hivatkozik, a magyar kormány politikai nyomásgyakorlásnak tekinti a lépést.
A Szlovákiát és Magyarországot orosz nyersanyaggal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás, miután orosz találat érte a vezetékhez kapcsolódó kulcsfontosságú infrastruktúrát.
Magyarország álláspontja szerint Ukrajna szándékosan húzza az időt a szállítás helyreállításában,
ezért addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszédos ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Ezenkívül a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-export is leállt, és mindaddig nem indul újra, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátságon.
Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico szombaton közölte: amennyiben hétfőig nem indul újra az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken, Szlovákia leállítja az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti villamosenergia-exportot.
A kialakult helyzetben az Adria vezeték jelentősége megnövekedett; a horvát Janaf olajvállalat pénteki közleményében arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátása teljes mértékben biztosított, és jelenleg is jelentős mennyiségű nem orosz kőolaj érkezik a Mol számára.
A mostani helyzetben borítékolható, hogy az ukrán közlemény után hamarosan érkezni fog a magyar és szlovák válaszreakció is, és nem lenne meglepő, ha azok sem békülékeny hangnemet ütnének meg.
Címlapkép forrása: lena5 via Getty Images
