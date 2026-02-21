  • Megjelenítés
Kiderült, hogy szivároghattak ki orosz katonai adatok
Globál

Kiderült, hogy szivároghattak ki orosz katonai adatok

Portfolio
Oroszország szerint az ukrán hírszerzés a Telegramon keresztül juthat frontvonalbeli katonai adatokhoz, miközben Moszkva egyre erősebben korlátozza a népszerű üzenetküldő használatát, írja a Bloomberg.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint Ukrajna érzékeny információkhoz juthat hozzá az orosz katonák Telegram-használatán keresztül a frontvonalon. A hatóság állítása szerint a platform használata már többször veszélybe sodorta a katonák életét, mivel az ukrán különleges szolgálatok gyorsan megszerezhetik és katonai célokra használhatják fel az ott megosztott adatokat.

A közlés újabb lépés a kommunikációs alkalmazások feletti orosz szigorítások sorában. A hatóságok több mint egy hete korlátozták a Telegram elérését, mert az nem teljesítette az adatlokalizációs törvényeket, augusztusban pedig már blokkolták a hang- és videóhívásokat is. A lépések illeszkednek a Kreml régóta hangoztatott „szuverén internet” stratégiájába, amely korábban a YouTube, az Instagram és a WhatsApp korlátozásához vezetett.

A döntés azonban ellenállást váltott ki Oroszországon belül is. Katonai bloggerek arra figyelmeztettek, hogy a Telegram nélkül a fronton szolgáló katonák gyakorlatilag kommunikáció nélkül maradhatnak, mivel nincs valódi alternatíva. A kormány eközben egy államilag támogatott üzenetküldő felé terelné a felhasználókat.

Az orosz digitális fejlesztési miniszter szerint külföldi hírszerzések is hozzáférhetnek katonai üzenetekhez a platformon, ugyanakkor Moszkva egyelőre nem tiltja meg a katonák számára a használatát. A Telegram ezt határozottan cáfolta, és azt állította, hogy a titkosítás feltöréséről szóló vádak politikai indíttatásúak, amelyek célja a felhasználók állami ellenőrzésű kommunikációs rendszerbe terelése.

Még több Globál

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Kemény feltételeket szabott Zelenszkij

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Riadót fújtak: orosz harci gépek jelentek meg, azonnal lépett az amerikai légierő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility