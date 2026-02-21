Kiderült, hogy szivároghattak ki orosz katonai adatok

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint Ukrajna érzékeny információkhoz juthat hozzá az orosz katonák Telegram-használatán keresztül a frontvonalon. A hatóság állítása szerint a platform használata már többször veszélybe sodorta a katonák életét, mivel az ukrán különleges szolgálatok gyorsan megszerezhetik és katonai célokra használhatják fel az ott megosztott adatokat.
A közlés újabb lépés a kommunikációs alkalmazások feletti orosz szigorítások sorában. A hatóságok több mint egy hete korlátozták a Telegram elérését, mert az nem teljesítette az adatlokalizációs törvényeket, augusztusban pedig már blokkolták a hang- és videóhívásokat is. A lépések illeszkednek a Kreml régóta hangoztatott „szuverén internet” stratégiájába, amely korábban a YouTube, az Instagram és a WhatsApp korlátozásához vezetett.
A döntés azonban ellenállást váltott ki Oroszországon belül is. Katonai bloggerek arra figyelmeztettek, hogy a Telegram nélkül a fronton szolgáló katonák gyakorlatilag kommunikáció nélkül maradhatnak, mivel nincs valódi alternatíva. A kormány eközben egy államilag támogatott üzenetküldő felé terelné a felhasználókat.
Az orosz digitális fejlesztési miniszter szerint külföldi hírszerzések is hozzáférhetnek katonai üzenetekhez a platformon, ugyanakkor Moszkva egyelőre nem tiltja meg a katonák számára a használatát. A Telegram ezt határozottan cáfolta, és azt állította, hogy a titkosítás feltöréséről szóló vádak politikai indíttatásúak, amelyek célja a felhasználók állami ellenőrzésű kommunikációs rendszerbe terelése.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Európa már nincs válaszúton
Szabó S. László, a Szabó Consulting alapítójának elemzése.
Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz
Hatalmas összegeket lehet spórolni, és csak kérni kell.
Kemény feltételeket szabott Zelenszkij
A választásokon való indulásról is beszélt az elnök.
Elvehetik a trónöröklési jogot a botrányba keveredett hercegtől
Súloys titkokat adhatott ki.
Komoly ultimátumot adott Trump: minden lehetőség az asztalon van
Figyelemztette Iránt az amerikai elnök.
Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget
Az amerikai elnök a Legfelsőbb Bíróság döntése után szólalt meg.
Megszólalt a Janaf: nem sodródott senki az üzemanyaghiány szélére a Barátság-vezeték leállása miatt
Biztosított az ellátás az Adria-vezetéken.
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.