Kiderült, hogy szivároghattak ki orosz katonai adatok

Oroszország szerint az ukrán hírszerzés a Telegramon keresztül juthat frontvonalbeli katonai adatokhoz, miközben Moszkva egyre erősebben korlátozza a népszerű üzenetküldő használatát, írja a Bloomberg.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint Ukrajna érzékeny információkhoz juthat hozzá az orosz katonák Telegram-használatán keresztül a frontvonalon. A hatóság állítása szerint a platform használata már többször veszélybe sodorta a katonák életét, mivel az ukrán különleges szolgálatok gyorsan megszerezhetik és katonai célokra használhatják fel az ott megosztott adatokat.

A közlés újabb lépés a kommunikációs alkalmazások feletti orosz szigorítások sorában. A hatóságok több mint egy hete korlátozták a Telegram elérését, mert az nem teljesítette az adatlokalizációs törvényeket, augusztusban pedig már blokkolták a hang- és videóhívásokat is. A lépések illeszkednek a Kreml régóta hangoztatott „szuverén internet” stratégiájába, amely korábban a YouTube, az Instagram és a WhatsApp korlátozásához vezetett.

A döntés azonban ellenállást váltott ki Oroszországon belül is. Katonai bloggerek arra figyelmeztettek, hogy a Telegram nélkül a fronton szolgáló katonák gyakorlatilag kommunikáció nélkül maradhatnak, mivel nincs valódi alternatíva. A kormány eközben egy államilag támogatott üzenetküldő felé terelné a felhasználókat.

Az orosz digitális fejlesztési miniszter szerint külföldi hírszerzések is hozzáférhetnek katonai üzenetekhez a platformon, ugyanakkor Moszkva egyelőre nem tiltja meg a katonák számára a használatát. A Telegram ezt határozottan cáfolta, és azt állította, hogy a titkosítás feltöréséről szóló vádak politikai indíttatásúak, amelyek célja a felhasználók állami ellenőrzésű kommunikációs rendszerbe terelése.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images