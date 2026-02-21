Látványos felvétel: az utolsó pillanatban semmisült meg a legendás HIMARS orosz verziója

A "Magyar" hívójellel rendelkező Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka a Telegram-csatornáján számolt be az esetről, amelyhez egy videót is mellékelt.
A beszámoló szerint a Tornado-Sz rakéta-sorozatvetőt Zaporizzsja megye megszállt részén, tüzelőállásban érte a találat, pontosan a rakéták kilövésekor. A közzétett felvételeken látható, ahogy a sorozatvető tüzet nyit, majd egy csapásmérő drón eltalálja az indítóállványt.
A rendszer kigyulladt, a fedélzeti lőszer pedig detonálni kezdett.
A Tornado-Sz a szovjet fejlesztésű, 300 milliméteres Szmercs sorozatvető korszerűsített változata. A rendszer GPS-vezérlésű precíziós lőszerekkel szerelhető fel, hatótávolsága pedig a 9M542, 9M544 és 9M549 típusú rakétákkal eléri a 120 kilométert. Képességeit tekintve az
amerikai HIMARS orosz megfelelőjének tartják, mivel ez is képes nagy pontosságú, műholdvezérelt lőszerekkel csapást mérni a frontvonal mögötti stratégiai célpontokra.
Ennek következtében Oroszország ritkán is veszít ilyen eszközöket, a lassan négy teljes éve dúló háború alatt mindössze ez a negyedik rendszer, ami bizonyítottan megsemmisült.
