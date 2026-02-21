  • Megjelenítés
Látványos felvétel: az utolsó pillanatban semmisült meg a legendás HIMARS orosz verziója
Globál

Látványos felvétel: az utolsó pillanatban semmisült meg a legendás HIMARS orosz verziója

Portfolio
Ukrán drónegységek semmisítettek meg egy orosz Tornado-Sz sorozatvetőt február 21-én, miközben az éppen Zaporizzsja irányába lőtte ki rakétáit. Ez a negyedik megerősített találat a típus ellen a teljes körű invázió kezdete óta - írta az United24.

A "Magyar" hívójellel rendelkező Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka a Telegram-csatornáján számolt be az esetről, amelyhez egy videót is mellékelt.

A beszámoló szerint a Tornado-Sz rakéta-sorozatvetőt Zaporizzsja megye megszállt részén, tüzelőállásban érte a találat, pontosan a rakéták kilövésekor. A közzétett felvételeken látható, ahogy a sorozatvető tüzet nyit, majd egy csapásmérő drón eltalálja az indítóállványt.

A rendszer kigyulladt, a fedélzeti lőszer pedig detonálni kezdett.

A Tornado-Sz a szovjet fejlesztésű, 300 milliméteres Szmercs sorozatvető korszerűsített változata. A rendszer GPS-vezérlésű precíziós lőszerekkel szerelhető fel, hatótávolsága pedig a 9M542, 9M544 és 9M549 típusú rakétákkal eléri a 120 kilométert. Képességeit tekintve az

amerikai HIMARS orosz megfelelőjének tartják, mivel ez is képes nagy pontosságú, műholdvezérelt lőszerekkel csapást mérni a frontvonal mögötti stratégiai célpontokra.

Ennek következtében Oroszország ritkán is veszít ilyen eszközöket, a lassan négy teljes éve dúló háború alatt mindössze ez a negyedik rendszer, ami bizonyítottan megsemmisült.

Kapcsolódó cikkünk

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést
4,3-as erősségű földrengés rázta meg Magyarországot, térképen mutatjuk az epicentrumát
Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility