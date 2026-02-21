  • Megjelenítés
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje - A véres rezsim megdöntése is szerepel a titkos tervek között
Napokon belül elszabadíthatja a poklot az Egyesült Államok hadereje - A véres rezsim megdöntése is szerepel a titkos tervek között

Portfolio
Irán külügyminisztere közölte: néhány napon belül elkészülhet egy általuk jegyzett, a teheráni ellenjavaslatokat tartalmazó tervezet az Egyesült Államokkal folytatott atomtárgyalások kapcsán. Eközben Donald Trump bejelentette, hogy fontolgatja korlátozott katonai csapások indítását - számolt be a The Guardian.

Az amerikai elnök nagyszabású haditengerészeti átcsoportosítást rendelt el a Közel-Keleten. Repülőgép-hordozók és kísérőhajóik érkeznek a térségbe, ami felerősítette az azonnali háborús konfliktustól való félelmeket.

Két amerikai tisztségviselő a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy a katonai tervezés előrehaladott szakaszba lépett.

A kidolgozott forgatókönyvek között szerepelnek célzott csapásmérések, sőt akár a teheráni rezsim megdöntése is.

Trump csütörtökön 10-15 napos határidőt szabott Teheránnak. Ígérete (vagy fenyegetése) szerint vagy megállapodás születik a régóta húzódó atomvitában, vagy "igazán rossz dolgok" következnek. Pénteken a Fehér Házban arra az újságírói kérdésre, miszerint fontolgat-e korlátozott csapást Irán ellen a tárgyalások előmozdítása érdekében, Trump azt válaszolta:

Azt hiszem, mondhatom, hogy fontolgatom.

