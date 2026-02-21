Politikai foglyok tömegei nyerhetik vissza a szabadságukat Venezuelában

Már több mint 1550 kérelmet nyújtottak be Venezuela új amnesztiatörvénye nyomán, miközben emberi jogi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a jogszabály nem kínál érdemi megoldást a politikai foglyok helyzetére.

Jorge Rodríguez, a Nemzetgyűlés elnöke szombaton az állami televízióban jelentette be, hogy az amnesztiatörvény alapján több száz fogvatartott szabadon bocsátása van folyamatban. A jogszabályt csütörtökön fogadta el a kormánypárti többségű parlament.

Delcy Rodríguez ügyvezető elnök – aki azután vette át az irányítást, hogy az Egyesült Államok elrabolta Nicolás Maduro elnököt – a washingtoni kormányzat olajértékesítéssel kapcsolatos követeléseinek engedve korábban már szabadon bocsátott több száz olyan személyt, akiket a jogvédők politikai fogolyként tartottak számon.

Venezuela továbbra is tagadja, hogy politikai foglyokat tartana fogva;

álláspontjuk szerint a bebörtönzöttek köztörvényes bűncselekményeket követtek el.

A jogvédő szervezetek álláspontja szerint az amnesztiatörvény nem jelent valódi megoldást a továbbra is fogságban lévő több száz politikai elítélt helyzetére.

A szabadulók sorában van Juan Pablo Guanipa ellenzéki politikus, a Nobel-békedíjas María Corina Machado közeli szövetségese is. Guanipa házi őrizetét csütörtökön oldották fel, amit testvére, Tomás Guanipa parlamenti képviselő erősített meg a Reuters hírügynökségnek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images