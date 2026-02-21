Politikai foglyok tömegei nyerhetik vissza a szabadságukat Venezuelában

Jorge Rodríguez, a Nemzetgyűlés elnöke szombaton az állami televízióban jelentette be, hogy az amnesztiatörvény alapján több száz fogvatartott szabadon bocsátása van folyamatban. A jogszabályt csütörtökön fogadta el a kormánypárti többségű parlament.
Delcy Rodríguez ügyvezető elnök – aki azután vette át az irányítást, hogy az Egyesült Államok elrabolta Nicolás Maduro elnököt – a washingtoni kormányzat olajértékesítéssel kapcsolatos követeléseinek engedve korábban már szabadon bocsátott több száz olyan személyt, akiket a jogvédők politikai fogolyként tartottak számon.
Venezuela továbbra is tagadja, hogy politikai foglyokat tartana fogva;
álláspontjuk szerint a bebörtönzöttek köztörvényes bűncselekményeket követtek el.
A jogvédő szervezetek álláspontja szerint az amnesztiatörvény nem jelent valódi megoldást a továbbra is fogságban lévő több száz politikai elítélt helyzetére.
A szabadulók sorában van Juan Pablo Guanipa ellenzéki politikus, a Nobel-békedíjas María Corina Machado közeli szövetségese is. Guanipa házi őrizetét csütörtökön oldották fel, amit testvére, Tomás Guanipa parlamenti képviselő erősített meg a Reuters hírügynökségnek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Aktiválhatják a korai előrejelzés mechanizmust.
Gázolás a Balatonnál, pótlóbuszok járnak a vonatok helyett
Helyszínelés miatt áll a vasúti forgalom.
Kőkemény döntést hozott a német kancellár az államadósságról
Ez nem mindenkinek fog tetszeni.
Elhalasztják a két európai vezető csúcstalálkozóját, de állítólag nem a szóváltásuk miatt
Nem jön létre a francia-olasz találkozó.
Az önfejű cowboy átrendezi a világot
Kovács Ádám, a Gránit Alapkezelő nemzetközi kapcsolatok szakértőjének cikke.
Kiadták a hóviharriasztást: 46 centis hóra és áramkimaradásokra is lehet számítani New York városában
2017 óta nem volt ilyen ítéletidő.
Meglepő felvetés Ukrajnától: szerintük erre kellene vinni az orosz olajat
A Barátság vezeték helyett.
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.