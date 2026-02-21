  • Megjelenítés
Súlyos ultimátumot kapott Ukrajna - Hétfőig kell teljesíteniük a követeléseket
Súlyos ultimátumot kapott Ukrajna - Hétfőig kell teljesíteniük a követeléseket

Robert Fico szlovák kormányfő ultimátumot intézett Ukrajnához: amennyiben hétfőig nem indul újra az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken, Szlovákia leállítja az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti villamosenergia-exportot - közölte a Népszava.

A szlovák miniszterelnök szombaton, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében tette egyértelművé álláspontját. Ebben kijelentette, ha a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán adminisztráció a hét első napjáig nem teszi lehetővé a tranzit helyreállítását, utasítani fogja az illetékes szlovák átviteli rendszerirányítót (SEPS).

Az utasítás értelmében a vállalatnak be kell szüntetnie a szomszédos ország villamosenergia-hálózatának stabilizálását szolgáló szállításokat.

Fico bejegyzésében közölte, hogy Szlovákia idén januárban – mindössze egy hónap alatt – kétszer annyi áramot biztosított Ukrajnának a hálózategyensúly fenntartása érdekében, mint a teljes tavalyi év során.

A Szlovákiát és Magyarországot orosz nyersanyaggal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás. A kialakult helyzetre reagálva a szlovák vezetés már a hét folyamán olajellátási vészhelyzetet hirdetett, a pozsonyi Slovnaft finomító pedig leállítja az Ukrajnába irányuló gázolajexportot, hogy termékeivel kizárólag a hazai piac ellátását biztosítsa.

