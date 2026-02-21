  • Megjelenítés
Szabályosan kettészakadt az ország - Hajszálon múlt, hogy nem temette be a hó fél Magyarországot
Szabályosan kettészakadt az ország - Hajszálon múlt, hogy nem temette be a hó fél Magyarországot

Miközben az ország jelentős részén elmaradt a várt havazás, a Nyugat-Dunántúlon a lehullott csapadék súlyos közlekedési nehézségeket és baleseteket okozott. Ez a helyzet rávilágított a mediterrán ciklonok előrejelzésének nehézségeire. Bár a numerikus modellek mutatták a csökkenő csapadékhajlamot, a légköri bizonytalanság miatt végig indokolt volt a legrosszabb forgatókönyvekre való felkészülés. A ciklon középpontjának csekély elmozdulása ugyanis országos havazást eredményezhetett volna - írta meg a The Weather on Maps.

A hét elején már látható volt a csütörtökre és péntekre várható jelentős csapadék, ugyanakkor az időjárási helyzetet egy mediterrán ciklon és a térségünk felett húzódó légtömeghatár (konvergenciazóna) alakította, ami a meteorológiában eleve magas bizonytalansági tényezőt jelent.

Bár a napról napra frissülő modellszámítások egyre kevesebb havat jeleztek, a területi eloszlás előrejelzése mégis pontosnak bizonyult. A legkritikusabb, akár 20-40 centiméteres hóréteg ott alakult ki, ahol ezt a legnagyobb valószínűséggel várták,

míg az alacsonyabb kockázatú területeken a hó nem maradt meg, vagy nem is esett.

Amennyiben a ciklon középpontja mindössze 50 kilométerrel keletebbre vagy északabbra tolódott volna – ami hat-hét napos távlatban reális hibahatár egy meterológiai előrejelzés esetén –, a nagy havazás és hófúvás szinte az egész Dunántúlt érintette volna.

Érdekesség, hogy a csapadék területi kiterjedését illetően a pesszimistább, míg a hóvastagságot tekintve az optimistább modellek álltak közelebb a valósághoz.

De miért alakult így?

A mediterrán ciklonok kiszámíthatatlansága keletkezésük körülményeiből fakad. Ezek a légörvények akkor jönnek létre, amikor az északról érkező hideg légtömegek a Földközi-tenger feletti enyhe, nedves levegővel találkoznak. A folyamat során az északról érkező hidegfront útját állják az olyan magashegységek, mint az Alpok vagy a Pireneusok. Ez a domborzati akadály hullámvetésre és örvénylésre kényszeríti a légtömeget. Mivel ez Európa egyik legösszetettebb földrajzi régiója, ahol kis távolságon belül drasztikusan változhatnak a hőmérsékleti viszonyok, a ciklon pontos pályáját apró tényezők is befolyásolhatják.

A ciklon középpontja a hideg és meleg légtömegek határán mozog, pályája pedig alapvetően három forgatókönyvet eredményezhet a Kárpát-medencében:

  • Ha a középpont tőlünk nyugatra halad, az ország a melegszektorba kerül, így jellemzően eső esik.
  • Ha délebbre vonul, az egész ország a hidegoldalra kerülhet, ami országos havazást hozhat.
  • A mostani esetben a harmadik verzió valósult meg: a középpont közvetlenül a térségünk felett haladt át. Ez okozza a legnagyobb hőmérsékleti kontrasztot. Így fordulhatott elő, hogy míg az Alpokalján szakadt a hó, addig az Alföldön tavaszias, esős idő volt.

Az előrejelzési modellek sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben. Bár lokálisan egy kisebb tévedés is bosszantó lehet, globális skálán nézve, egyhetes időtávlatban a ciklon pályájának 200-300 kilométeres bizonytalansága ma már kifejezetten pontosnak számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

