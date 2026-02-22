Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az elmúlt hetekben rendkívüli hideggel, heves havazással és erős széllökésekkel szokatlanul zord téli időjárás csapott le az Egyesült Államok több államára. Becslések szerint az extrém körülmények miatt több mint 1 millió tengerentúli háztartás és vállalkozás maradhatott áram nélkül, ami ugyan jelentős szám, de lényegesen kisebb, mint a legutóbbi hasonló téli vihar, a 2021-es Uri idején tapasztalt érték, amikor is több mint 5 millió felhasználót sújtott áramszünet. A Fern névre keresztelt vihar lehetőséget adott a tengerentúli áramszolgáltató vállalatoknak arra, hogy bebizonyítsák, tanultak a korábbiakból, és a jelek szerint ezt sikerült is nekik. Az eset arra is rávilágított: amikor az időjárásfüggő megújulók háttérbe szorulnak, egy sokat támadott, de megbízható pillér tartja életben az energiarendszert.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

A tengerentúli energiarendszer összességében meggyőzően kezelte az országot január végén elérő Fern jelentette kihívást, az amerikai energiapiacok nagyrészt képesek voltak megbízhatóan működni, a villamosenergia-rendszerre gyakorolt ​​hatás pedig nem volt olyan súlyos, mint ahogy attól egyesek tartottak.

Ebben kulcsszerepet játszottak a hőerőművek,

és elsősorban a gáz- és széntüzelésű energiatermelők erős teljesítménye akadályozta meg azt, hogy az áramszüneteket még több amerikai fogyasztót sújtsanak.

A Fern hatalmas területet érintett Új-Mexikótól Ontarióig, és számos hőmérsékleti rekordot döntött meg, különösen az Egyesült Államok déli részén, több városban pedig évek óta nem látott heves havazással járt.

Az öt évvel ezelőtti nagy vihar hatására bekövetkezett több mint 700 halálos áldozat nagyrészt az áramszünetekhez volt köthető, amelyek nagyrészt kihűlés és hordozható generátorok okozta szén-monoxid-mérgezés formájában vezettek a halálesetekhez. A Fernhez köthető halálesetek száma ennek csak a töredéke, de az elektromos rendszer ellenállóképessége nélkül az áldozatok száma most is sokkal magasabb lehetett volna.

A 2021-es Uri idején az áramszünetek egyik fő oka a texasi gáztüzelésű erőművek nem tervezett termeléskiesése és -csökkenése volt, miközben a szén- és szélerőművek termelése is élesen esett. Ehhez képest a legutóbbi téli vihar idején a hőerőművek szerte az Egyesült Államokban jól teljesítettek, a gáz-, a szén- és a nukleáris energiatermelés egyaránt jóval megbízhatóbb volt - a Wood Mackenzie elemzése szerint.

Január 25-én szombaton, a vihar csúcspontján a földgázerőművek termelése - a hideg idő olaj- és földgáz-kitermelésre, illetve gázrendszerre gyakorolt negatív hatásai ellenére - 25%-kal, a szénerőműveké pedig 30%-kal haladta meg az egy héttel korábbi értékeket, és a gáztárolókból való kitárolás rekordot döntött.

Közben a szél- és naperőművek termelése csökkent az egy héttel korábbihoz képest.

A helyzet kezelésében tapasztalható javulás annak is köszönhető, hogy egy 2021-ben Texasban elfogadott törvény előírta, hogy az elektromos létesítményeknek fel kell készülniük extrém alacsony és magas hőmérsékleten való működésre is, az állami rendszerüzemeltető (ERCoT) pedig aktívan ellenőrzi is az erőművek szabályoknak való megfelelését.

Noha a tengerentúli villamosenergia-piacokon ezúttal is szélsőséges áringadozás volt tapasztalható, ugyanakkor a másnapi árak gyakran jóval magasabbak voltak, mint a valós idejű árak, amelyeket a hőerőművek és a megújuló energiaforrások vártnál erőteljesebb termelése alacsonyabban tartottak. A rendszer terhelését pedig az áramigény vártnál jóval alacsonyabb szinten való alakulása is segített enyhíteni.

Ezen tényezők hatásának tudható be

egyes nagyfogyasztók, például kriptobányászok a vihar alatt az áremelkedésre reagálva mérsékelték energiafogyasztásukat.

Bár az amerikai villamosenergia-rendszer látszólag viszonylag jól megbirkózott a Fern viharral, a hálózatra nehezedő nyomás várhatóan növekedni fog a következő években. Elemzések szerint az Egyesült Államokban a következő 10 évre vonatkozó termelési és átviteli kapacitásra vonatkozó előrejelzések elmaradnak attól, mint amire az adatközpontok és más új nagy fogyasztók megnövekedett keresletének kielégítéséhez szükség lesz.

A következő öt évben a tengerentúlon létesítendő új forrásoldali kapacitás nagy része naperőmű és akkumulátoros energiatároló lesz, míg a fosszilis tüzelőanyag-termelés további növekedésének kilátásai korlátozottak.

A termelési mix időjárásfüggő erőforrások felé történő folyamatos eltolódása és a tüzelőanyag-diverzifikáció csökkenése azonban növeli a téli ellátási hiány kockázatát – figyelmeztetett a NERC (North American Electric Reliability Corporation) szabályozó hatóság.

Ezért értékelések szerint az Egyesült Államokban is több - egyebek mellett hálózati - beruházás, illetve bizonyos erőművek leszerelésének elhalasztása is szükségessé válhat az ellátás biztonságának és rugalmasságának fenntartása érdekében, miközben az áramigény emelkedik, az időjárásfüggő megújuló energiaforrásoktól való függőség pedig fokozódik.

A tengerentúli történések, összhangban a magyarországi tapasztalatokkal aláhúzzák, hogy

szélsőséges téli időjárási körülmények között a hagyományos (fosszilis és nukleáris) erőművi források jócskán felértékelődnek az ellátásbiztonság fenntartásában.

A borús, havas, fagyos, esetenként szélmentes időben az időjárásfüggő megújuló források termelése hosszabban is elmaradhat a szükségestől, és egyelőre egyszerűen túlságosan messze vannak attól, hogy képesek legyenek megbirkózni a feladattal.

A gyorsan terjedő akkumulátoros energiatárolók ugyan időben és volumenben is kiterjeszthetik a megújuló energia felhasználhatóságát, de korlátozott, néhány órás tárolási időtartamuk miatt erre csak akkor alkalmasak, ha a megújuló energia hiánya viszonylag korlátozott ideig tart.

Ebben változást hozhat a hosszabb távú, napokat, heteket vagy akár évszakokat is áthidalni képes, megfizethető, piacérett új energiatároló (például hidrogén-) technológiák tömeges elterjedése, de erre még várni kell.

Ahogyan arra elemzők is felhívják a figyelmet, az energiarendszerrel kapcsolatos tengerentúli diskurzus erőteljesen átpolitizált. Szűk két héttel a vihar elvonulása után az Energiaügyi Minisztérium (DOE) kiadott egy tájékoztató anyagot, amelyben kijelentette, hogy a hatalmas hideghullám legértékesebb játékosa "a gyönyörű, tiszta szén volt", egyúttal elítélte az előző kormányzat "energia-kivonási" politikájának intézkedéseit, amelyek "veszélyeztették az amerikai hálózat megbízhatóságát és megfizethetőségét”.

Más elemzők ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a tudományos konszenzus szerint

éppen a fokozott fosszilisenergia-felhasználás a fő felelős a téli viharokhoz hasonló időjárási szélsőségek intenzitásának és gyakoriságának növekedéséért.



Amint arról beszámoltunk, a Trump-adminisztráció éppen akkor szűkítette tovább a megújuló energiaforrások tengerentúli finanszírozását, egyúttal a felszabaduló forrásokat jelentős részben földgáz- és atomenergia-projektek felé átirányítva, mielőtt a Fern lecsapott volna az Egyesült Államokra.

Címlapkép forrása: Brett Carlsen/Getty Images