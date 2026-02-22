Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg

Kiviselg elmondta: a harctéri eseményeket együttesen befolyásolta a SpaceX döntése a Starlink orosz katonai használatának megakadályozásáról, valamint Moszkva saját intézkedése a Telegram fegyveres erőkön belüli alkalmazásának visszaszorítására.
A Starlink korlátozása mérsékelte az ukrán hátországi egységek elleni orosz dróncsapásokat, a Telegram használatának szűkítése pedig lassította az információáramlást az orosz alakulatok közötti horizontális kommunikációban.
Mindez zavart okozott a vezetésben és irányításban, a tűzvezetésben, illetve az egységek közötti koordinációban, ami hozzájárult az ukrán ellentámadások sikeréhez.
Az ezredes szerint bár az orosz parancsnoki lánc nem omlott össze, a hatást egyértelműen megérezték.
Az ukrán fegyveres erők a múlt héten ellentámadást indítottak a front déli szakaszán, Zaporizzsja megyében, aminek köszönhetően sikerült stabilizálniuk a helyzetet. Az orosz előrenyomulás üteme jelentősen lelassult, helyenként meg is állt, sőt az ukránok bizonyos, korábban elveszített övezeteket vissza is szereztek. A zaporizzsjai Huljajpole térségén kívül a donecki Dobropillja–Olekszandrivka irányban is sikerült előrelépniük.
Ugyanakkor az orosz erők Pokrovszk irányában nyomultak előre, megkísérelve Mirnohrad és Pokrovszk bekerítését, ám a hónapok óta tartó intenzív harcok ellenére sem jártak sikerrel. Az orosz egységek emellett Szlovjanszk, valamint Kosztjantinyivka és Druzskivka irányába is előretörtek, de aktív harcok folytak a limani és a dél-szlobozsanscsinai szakaszokon is. A napi harcérintkezések száma változatlanul kétszáz körül alakult.
Az orosz távolsági csapások intenzitása sem változott: a héten mintegy 1100 drónt és hatvan, különböző típusú rakétát vetettek be, elsősorban az ukrán energetikai, közlekedési, ipari, egészségügyi és polgári infrastruktúra ellen. A leghevesebb támadásra február 17-én került sor, amikor közel 400 drónt és 30 rakétát indítottak Ukrajna tizenkét megyéje ellen.
Eközben Ukrajna is végrehajtott nagy hatótávolságú precíziós csapásokat orosz célpontok ellen: találat érte a Krasznodari határterületen található tamanyi olajterminált és az ilszki olajfinomítót, a permi vegyi üzemet, valamint egy Csuvasföldön működő, navigációs berendezéseket gyártó gyárat. A belgorodi és brjanszki térségben energetikai létesítményeket támadtak, február 18–19-én pedig az Észtország közelében, a Pszkovi területen fekvő Velikije Lukiban lévő olajterminált is találat érte.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot
A Barátság kőolajvezeték leállása miatt ülnek össze.
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re – Mi a baj a hazai rendszerrel?
Számos családban anyagi okok miatt döntenek úgy, hogy kizárólag az anya marad otthon.
Érkezik az éles fordulat az időjárásban Magyarországon
Előtte megnövekszik a felhőzet, de aztán érkezik a melegfront.
Donald Trump hajót küld Grönlandra
Egyelőre több részlet sem tisztázott.
Légitámadást indított a pakisztáni hadsereg Afganisztánban
A műveletnek számos halálos áldozata volt.
Támadásba lendült az Iszlám Állam
Műveleteinek új szakaszát jelentette be a terrorszervezet.
Egy tolnai szavazó voksa másfélszer többet ér, mint egy budapestié – Áprilisig épp alkalmas az idő a reformról vitázni
Tolna megyében három választókörzet is 20%-kal kisebb az átlagnál.
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként
A történelmi fagyok kemény valóságteszt elé állították az energiaellátást.
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?