Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg

Kiviselg elmondta: a harctéri eseményeket együttesen befolyásolta a SpaceX döntése a Starlink orosz katonai használatának megakadályozásáról, valamint Moszkva saját intézkedése a Telegram fegyveres erőkön belüli alkalmazásának visszaszorítására.

A Starlink korlátozása mérsékelte az ukrán hátországi egységek elleni orosz dróncsapásokat, a Telegram használatának szűkítése pedig lassította az információáramlást az orosz alakulatok közötti horizontális kommunikációban.

Mindez zavart okozott a vezetésben és irányításban, a tűzvezetésben, illetve az egységek közötti koordinációban, ami hozzájárult az ukrán ellentámadások sikeréhez.

Az ezredes szerint bár az orosz parancsnoki lánc nem omlott össze, a hatást egyértelműen megérezték.

Az ukrán fegyveres erők a múlt héten ellentámadást indítottak a front déli szakaszán, Zaporizzsja megyében, aminek köszönhetően sikerült stabilizálniuk a helyzetet. Az orosz előrenyomulás üteme jelentősen lelassult, helyenként meg is állt, sőt az ukránok bizonyos, korábban elveszített övezeteket vissza is szereztek. A zaporizzsjai Huljajpole térségén kívül a donecki Dobropillja–Olekszandrivka irányban is sikerült előrelépniük.

Ugyanakkor az orosz erők Pokrovszk irányában nyomultak előre, megkísérelve Mirnohrad és Pokrovszk bekerítését, ám a hónapok óta tartó intenzív harcok ellenére sem jártak sikerrel. Az orosz egységek emellett Szlovjanszk, valamint Kosztjantinyivka és Druzskivka irányába is előretörtek, de aktív harcok folytak a limani és a dél-szlobozsanscsinai szakaszokon is. A napi harcérintkezések száma változatlanul kétszáz körül alakult.

Az orosz távolsági csapások intenzitása sem változott: a héten mintegy 1100 drónt és hatvan, különböző típusú rakétát vetettek be, elsősorban az ukrán energetikai, közlekedési, ipari, egészségügyi és polgári infrastruktúra ellen. A leghevesebb támadásra február 17-én került sor, amikor közel 400 drónt és 30 rakétát indítottak Ukrajna tizenkét megyéje ellen.

Eközben Ukrajna is végrehajtott nagy hatótávolságú precíziós csapásokat orosz célpontok ellen: találat érte a Krasznodari határterületen található tamanyi olajterminált és az ilszki olajfinomítót, a permi vegyi üzemet, valamint egy Csuvasföldön működő, navigációs berendezéseket gyártó gyárat. A belgorodi és brjanszki térségben energetikai létesítményeket támadtak, február 18–19-én pedig az Észtország közelében, a Pszkovi területen fekvő Velikije Lukiban lévő olajterminált is találat érte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images